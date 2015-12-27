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Malatya Haber -

Su 100 Metreden Çıktı

Su 100 Metreden Çıktı
  • 27.12.2015
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 100 metre derinlikte bulundu.

Akçadağ Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi üzerine Akçadağ ilçesinde çalışma yapan İl Özel İdaresi’ne bağlı Sulama İşleri Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Akçadağ ilçesinde bulunan çim sahanın sulanması ve içme suyunun karşılanması için açılan kuyunun 100 metresinde saniyede 20 litre suya ulaşıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan, İl Özel İdaresi Sulama İşleri Şube Müdürü İrfan Kaya, “Akçadağ Kaymakamlığı’nın isteği doğrultusunda çim saha yanında gerekli sondaj yerini belirledik. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er Bey’in olurları doğrultusunda çalışmalara başladık. Çalışmalar sonrası 100 metre derinlikte 20 litre suya ulaşıldı. Bu su, hem sulama hem de içme suyu olarak kullanılacak. Akçadağ ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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