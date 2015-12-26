”Şu Anda İyi Değiliz Ama..”

Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, takımından şu anda memnun olmadığını, eksikleri lig başlayana kadar gidereceklerini söyledi.

Hikmet Karaman, takımının şuanda ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını, geçen yılki takımdan, özellikle defans hattından birçok futbolcunun gitmesi sebebiyle bu bölgeye çok iyi bir futbolcu daha alınması gerektiğini söyledi.

Karaman, “Takımım şu anda iyi değilse, bunda benim de hatalarım vardır. Her zaman açık sözlü olmaya çalıştım, bu konuda da öyleyim, ancak en kısa zamanda iyi bir ekip olarak taraftarımızın karşısına çıkacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Sarı-kırmızılı takımın ilk etap çalışmalarının son bölümünde takıma dahil edilen, ancak daha sonra maddi konular sebebiyle takımdan ayrılan Mehmet Polat’ın, kendisini telefonla arayıp geri dönmek istediğini de söyleyen Karaman, kamp dönemi geçirmemesinden dolayı bu futbolcu hakkında henüz net bir karar vermediğini ifade etti.

Hikmet Karaman, yönetimin transfer konusunda elinden geleni yaptığını, ancak alınacak oyuncuların Malatyaspor ismini duyunca fiyatlarını ikiye hatta üçe katladıklarını, bu durumun hiç de etik olmadığını da ifade ederek, bu konular hakkında Malatya’da bir basın toplantısı düzenleyip kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi.

Taraftarların takımı yakından görmeleri için 11 Ağustos’ta, Malatya’da Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile bir hazırlık karşılaşması yapacaklarını da kaydeden Karaman, sezonun ilk haftasındaki Elazığspor maçına kadar takımdaki eksiklikleri en aza indireceklerini ifade etti.

Öte yandan Malatyaspor’un, Kayseri Erciyesporlu Şenol’u renklerine bağlamak için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.