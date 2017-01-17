Su Depoları Üzerine HES İzni!

Büyükşehir Meclisi toplandı. Bir şahıs şirketini MOTAŞ’a hibe etti!. İtfaiye’nin yeri ticari alan oldu..

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ocak ayı çalışmalarını dün Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında yaptığı ikinci oturumla tamamladı. Toplantıda, ulaşım ve hizmet grupları üzerine faaliyet gösteren Melid Ulaşım ve Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin hissedarı tarafından hiçbir bedel talep edilmeden MOTAŞ’a devri, Hacıabdi Mahallesi ile TOKİ konutlarının alt tarafında bulunan su depolarına HES kurulması, Yazıhan ilçesinde 48 dönüm alanda Atlı Spor Kompleksi projesinin yapılması, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Uçbağlar Mahallesi 170 adada bulunan bazı parsellere (Eski Hal binası yanı İtfaiye’nin yeri) ticaret alanı fonksiyonu verilmesi gibi maddelere görüşülerek kabul edildi.

Gündemde yer alan bazı teklifler ilgili komisyonlara havale edilirken, ağırlıklı imardan oluşan maddelere ise komisyonun raporu doğrultusunda kabul edildi.

Yazıhan ilçesinde 48 dönüm alanda Atlı Spor Kompleksi projesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılması, MAŞTİ’nin doğu ve batısında yer alan toplam 150 araç kapasiteli otopark alanının, Esenlik Şirketine 5 yıllığına kiraya verilmesi maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

Engellilere taşıma hizmeti

Beyazay Derneği Arapgir Şubesinden eğitim alan bedensel, zihinsel, yaygın gelişimsel ve özel öğrenme güçlüğü olan engelli çocukların okula gidiş gelişlerinin bir araçla sağlanması için Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılması kararlaştırıldı.

Özel şahsa ait şirket MOTAŞ’a devredildi

Belediye meclisi, Rıza Baykal isimli şahsa ait olduğu belirtilen, ulaşım ve hizmet grupları üzerine faaliyet gösteren ‘Melid Ulaşım ve Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bedelsiz olarak MOTAŞ’a devrini de kabul etti. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan gelen ‘Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Bilgi İş Merkezi No: 154-6 Battalgazi Malatya adresinde ulaşım ve hizmet grupları üzerine faaliyet gösteren ve Beydağı Vergi Dairesi’nin 6140620438 hesap numarasına kayıtlı ve Rıza Baykal’ın yüzde 100 hissedarı olduğu Melid Ulaşım ve Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hissedarı tarafından hiçbir bedel talep etmeksizin aktif ve pasifiyle bir bütün halinde iştirakimiz olan MOTAŞ’a bağışlanmak istenmektedir. 10 bin TL ödenmiş sermayesi bulunan Melid Ulaşım ve Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin MOTAŞ tarafından hibe olarak kabulünün mecliste görüşülmesi..’ ifadelerinin yer aldığı teklif görüşülerek kabul edildi.

Göğüs: Şirketin borcu da harcı da yoktur

Söz konusu madde üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Hurşit Kuşçu, şirket hakkında meclise bilgi verilmesini isterken, şirketin borcunun bulunup bulunmadığını ve neden MOTAŞ’a devredildiğini sordu. Kuşçu’yu yanıtlayan Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs, ‘Şirketi borcu da harcı da yoktur” dedi.

Su depoları üzerine HES izni

Büyükşehir Meclisi, su depolarının üzerine Hidroelektrik Santrali kurulmasını içeren bir maddeyi de kabul etti. Söz konusu teklifler ‘Battalgazi ilçesi Karagöz Mahallesi 5868 ada 1 No’lu parselin bir kısmı ile Yeşilyurt İlçesi Hacıabdi Mahallesi 2029 ada 1 No’lu parselin bir kısmına ‘Enerji Depolama Alanı’ fonksiyonu verilmesi’ şeklinde gündemde yer aldı. CHP grubunun HES’ler hakkında bilgi istemesi üzerine açıklama yapan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, Hacıabdi Mahallesi’ndeki su deposu ile TOKİ’nin alt tarafında yer alan su depoları üzerinde elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla bir talep geldiğini ve depolardaki su üzerinde elektrik üretileceği için bir sakıncası bulunmadığını ifade etti.

Toplu taşıma araçlarında H Plaka yönetmeliğinin revize edilmesi, D4 yetki belgesi sahiplerinin ‘J’ plaka tahsisi, serbest geçiş kartları, Doğanşehir İlçesi Yolkoru Mahallesi’ndeki bazı parsellerin kamu hizmet alanı, tarım alanı ve imar yolu olarak belirlenmesine yönelik teklif ile Kuzey Kuşak Yolu’nu kapsayan yaklaşık 110 hektarlık alanda İmar Plan revizyonu yapılmasını içeren tekliflerin de yer aldığı bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Şubat Ayı Toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat Ayı toplantısını, 8 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 14.00’de yapmayı kararlaştırdı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com