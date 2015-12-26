Su Kanalında Boğuldu

Hanımınçiftliği Fatih Mahallesi’nden geçen sulama kanalına düşen çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

3 yaşlarında R.Y. adlı erkek çocuğun, kanal çevresinde oynarken dengesini kaybederek düştüğü ve suda boğulduğu bildirildi. 17.30 sıralarında meydana gelen olaya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu.

TEL VÜCUDUNA SARILMIŞ!

Öte yandan, Hanımınçiftliği Mahallesi’nde kopan elektrik telinin düşmesi sonucu elektriğe kapılan ve daha sonra balkondan düşerek ölen 12 çocuklu Ayten Altay adlı kadının ölümüyle ilgili ayrıntılar, olayın ilginç bir şekilde meydana geldiğini ortaya koydu. Olaya tanık olan 31 yaşındaki S.B. adlı kadının ifadesi, polis raporunda şöyle yeraldı: “Tanık alınan ifadesinde; komşusu olan maktulenin yün yıkadığını, bu esnada elektrik direğinin telinden kıvılcımlar çıktığını, elektrik telinin koparak maktulenin vücuduna sarıldığını ve maktuleyi yere fırlattığını beyan etmiş, maktule yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve Ex olmuştur.” (Fotoğrafta olay yeri)