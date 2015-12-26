Su Kapışması!..

İçmesuyu ile ilgili sorun, Malatya ve Bostanbaşının amcaoğlu ve aynı partili olan belediye başkanlarını karşı karşıya getirdi.

“TEKNİK GÖREVLİLER ENGEL..”

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı (Barguzu) beldesinin AKPli belediye başkanı Yahya Akın (fotoğrafta), bir süredir kasabada yaşanan içmesuyu sorunu ile ilgili olarak Malatya Belediyesinin teknik yetkililerini suçladı. Gece yarısı su şebeke arızası diye belirttiği yerdeki çalışmanın başında bulunan ve daha sonra da basın toplantısı düzenleyen Yahya Akın, sularının kesilmesi nedeniyle konuyu Malatya Belediye Başkanı olan amcası oğlu Cemal Akına ilettiklerini, Malatya Belediye Başkanının yönlendirdiği Su Teknik Şefliği görevlisinin ise kendilerine engel oluşturduğunu öne sürdü.

Bostanbaşı Belediyesinin arıza gidermek amacıyla yaptığı belirtilen çalışmayı, Malatya Belediyesinin bazı yetkilileri usulsüzce ve gizlice su alma çabası olarak nitelendirirken, Bostanbaşı Başkanı Akın, Biz suyumuzun olmadığına bir türlü Malatya Belediyesini inandıramadık dedi. Malatya Belediye Başkanı Cemal Akının iyi niyetle hareket ettiğini, ancak bürokratlara yenik düştüğünü öne süren Yahya Akın, 4 aydır su alamayan depolar bulunduğunu, bu depolara kurt düştüğünü iddia etti.

HERKESİN SAÇI ÖNÜNE DÜŞECEK..

Ankarada bulunan Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın ise, konuya ilişkin olarak kendisini telefonla arayan TV Malatya Haber Müdürü Rıfat Gökçeye ilginç açıklamalar yaptı ve şöyle dedi:

Son yıllarda sularda Türkiye genelinde ve dünya genelinde bir azalma var. Ancak Malatyamız bu konuda çok şanslı, yani Malatyadaki suların azalması, Malatya insanının içme suyu kullanımını etkilemeyecek kadar az. Ancak bizim burada, içme suyumuzun zaman zaman özellikle de ana belediye değil de küçük belediye ve köylerdeki aboneler kayıtlı olmadan suyu almakta ve evlerini, bahçelerini, evlerinin önündeki bahçelerini suladıkları gibi kontrolsüz sulamaktadırlar. Bundan dolayı da su tüketimi çok artmaktadır. Mesela, Gündüzbey belediye başkanımızın kendi ifadesiyle geçen çalışmaları neticesinde 300 tane kaçak abone yakalamıştır. Bu beldelerimiz kaçak aboneleri tespit edip gerekli hukuki işlemleri yapma hususunda biraz çekimser davranıyorlar. Bu da kendilerine ayrılan suyun kifayet etmemesi neticesini doğuruyor.

Elbette ki, Malatya Belediyesi olarak da zaman zaman bazı semtlerimizde üst katlara, 4. ve 5. katlara, zaman zaman suyun çıkmadığını da tespit edip onlara da müdahale ediyoruz. Suyumuzu çok dikkatli kullanmak zorundayız. İçme suyu olarak kullanmak kaydıyla. Malatya merkez ve beldelere suyumuz yeterli. Bu konuyu tamamen çözmek için zaten biz skada sistemini başlatmıştık. Debi ölçerli vanalar yurt dışından ithalle geliyor. Bu konuda debi ölçen vanalarını sipariş vermiş durumdalar. Zannediyorum, Mart ayı civarında bu debi ölçen vanalar geldiğinde, her beldenin nüfusuna göre, merkezinde nüfusuna göre, kaç metreküp/ saniye suyla elektronik ortamda debi ölçen vanalara vereceğiz. O zaman herkesin saçı önüne düşecek. Aldığımız suyu kontrollü kullanacak, daha kimseye de bahane üretemeyecek. Herkes kendi suyunu dikkatli kullansın. Bütün belde belediye başkanlarımıza da söylüyorum, muhtarlarımıza da söylüyorum.

Arkadaşlarımız yani gerek bu beldedeki sularla ilgilenen arkadaşlarımız, gerek bizim MASKİ Müdürlüğümüzün yetkilileriyle birlikte hareket ediyorlar. Bazen beldeler kendi aralarında mesela; Bostanbaşı belediyesiyle, Yakınca Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi belli bir kaynaktan belli bir vanadan su alıyor. Bunların taksiminde de ihtilafa düşebiliyorlar. Bütün bunların çözümü bir litre dahi verilecek olsa, bunu debi ölçerli vanada göreceğiz. Ve kimsenin de kimseye bahanesi kalmayacak.

Eksik kadrom, bürokratlar, yıllardan beri Malatya insanının susuz kalmaması için gece ve gündüz, uykusuz kalarak, mesai mevhumu gözetmeden gayret gösteren teknik kadrom, personelim bu arkadaşlarımızın hiçbir şekilde taraflı hareket etmesi söz konusu değil. Ancak kişiler hak ettiklerinden fazlasından istifade etmek isteyince buna ulaşamayınca buna engel gördükleri diğer, kurum ve kişileri itham etme alışkanlığındalar. Bu hakkaniyete uymuyor.”