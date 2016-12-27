“Su Kentinin Susuzlukla Anılması Üzüntü Verici”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın içme suyu sorununu gündeme getirerek, “Malatya gibi bir su kentinin susuzlukla anılıyor olması üzüntü verici bir durum. Malatya’nın içme suyunun tek kaynaktan kurtarılarak çoğaltılması,kayıp kaçak su oranının düşürülmesi gerekmektedir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da su kesintilerinin halkı çileden çıkardığını belirterek,”Her gün onlarca telefon alıyoruz. Malatyalılar içme suyu konusunda yaşadıkları sıkıntıların bir an önce sonlandırılmasını bekliyor” dedi.

KAYIPTA,TÜRKİYE’DE EN ÖNDEYİZ

Ağbaba, Malatya’nın içme suyunun tek kaynaktan çıkarılarak çoğaltılması gerektiğini belirterek, “Malatya gibi bir su kentinde su sıkıntısı yaşanması kabul edilemez. Kaptaj dışından su kaynağı arayışına en kısa sürede başlanmalıdır. Yaşanılan en önemli sorunlardan biri de içme suyumuzun kayıp kaçak oranının yüksek olması.Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün resmi rakamlarına göre Dünya’da ve Türkiye’de en yüksek su kaybının olduğu kentlerden biri maalesef Malatya’dır. Dünyanın en güzel suyunun yanlış politikalar nedeniyle evlerimize ulaşamaması üzüntü vericidir.” dedi.

KAR ERİTİP SU YAPIYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba; “Malatya şehir merkezinde son haftalarda yaşanan su sıkıntısı vatandaşı çileden çıkarmaktadır. Malatya’nın pek çok mahallesine akşam saatlerinde su verilmemektedir. Haftalardır devam eden sıkıntı nedeniyle Dilek Mahallesi sakinleri geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek protesto gösterisi gerçekleştirmiş, topladıkları karı eriterek su haline getirip içmişlerdir. Ayrıca Tecde Mahallesi’nde oturan vatandaşların da sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle susuz kalınca, kar suyunu eritmeye başladıkları ifade edilmektedir.Suyun azalmasında Malatya’nın içme suyu kaynağı Kaptaj civarında taş ocaklarının faaliyette olmasının etkisi tartışılmaktadır.”ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLE KAPTAJ’I KORUYUN DERKEN!

2012 yılında Malatya’nın su kaynağı olan kaptajı gezdikten sonra açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun , “Evvela kaptaj alanının memba sahasını mutlaka korumak gerekir. Bu kaynağı bir şekilde yok edemeyiz. Etrafında taş ocağı falan var. Su başka yere kaçabilir. Malatya’nın hayat damarıdır o su. Talimatı verdim. Ben de takip edeceğim”şeklinde açıklamalar yaptığını hatırlatan Ağbaba, “Gelinen bu noktada Malatya’daki içme suyunun azalmasında su kaynaklarına yakın bölgelerde açılan taş ve maden ocaklarının etkisi olup olmadığı açıklanmalıdır.Bakanın talimat vermesine rağmen su kaynaklarına yakın bölgelerde taş ve maden ocaklarının faaliyetlerine devam ettiği belirtilmektedir.Malatya ilinin tek bir içme suyu kaynağından su ihtiyacını karşılaması önümüzdeki süreçte Malatya’nın büyük bir riskle karşı karşıya kalacağının göstergesidir. 772 bin nüfuslu bir kent için alternatif su kaynaklarının değerlendirilerek, içme suyu ihtiyacının karşılanması planlanmalıdır” dedi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi