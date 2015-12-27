Su Kesintisi Yapılacak
Belediye, Karayolları’nın yol çalışması nedeniyle İnönü Üniversitesi bölgesinde Perşembe günü içmesuyu kesintisi yapılacağını duyurdu.
Belediyenin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Karayollarının yapmış olduğu yol genişletme çalışmasından dolayı içme suyu çelik ana taşıyıcı boru hattı üzerinde meydana gelen arızaların tamiratı için aşağıdaki bölgelere 09.05.2013 tarihinde sabah 08:00’den akşam 20:00 saatleri arasında içme suyu verilemeyecektir.
-Vatandaşların gerekli tedbirler alması önemle duyurulur.
09.05.2013 Perşembe günü 08:00 – 20:00 saatleri arasında İçme Suyu Kesintisi Yapılacak Bölgeler:
-Çamurlu Köyü
-Bulgurlu Köyü
-Göller Köyü
-İnönü Üniversitesi bir kısmı
-Cankoç Villları”
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