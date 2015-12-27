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Malatya Haber -

Su Kesintisi Yapılacak

Su Kesintisi Yapılacak
  • 27.12.2015
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Belediye, Karayolları’nın yol çalışması nedeniyle İnönü Üniversitesi bölgesinde Perşembe günü içmesuyu kesintisi yapılacağını duyurdu.

Belediyenin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Karayollarının yapmış olduğu yol genişletme çalışmasından dolayı içme suyu çelik ana taşıyıcı boru hattı üzerinde meydana gelen arızaların tamiratı için aşağıdaki bölgelere 09.05.2013 tarihinde sabah 08:00’den akşam 20:00 saatleri arasında içme suyu verilemeyecektir. 

-Vatandaşların gerekli tedbirler alması önemle duyurulur. 

09.05.2013 Perşembe günü 08:00 – 20:00 saatleri arasında İçme Suyu Kesintisi Yapılacak Bölgeler:

-Çamurlu Köyü

-Bulgurlu Köyü

-Göller Köyü

-İnönü Üniversitesi bir kısmı

-Cankoç Villları”

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