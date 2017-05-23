“Su Sıkıntısını Köklü Bir Biçimde Önleyeceğiz”

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, göreve başladıklarından bu yana aradan geçen yaklaşık 3 yılda, gerek MASKİ’nin yeniden yapılandırılması ve kurumsal kimliğinin oluşturulması gerekse Malatya genelinde içme suyu ve kanalizasyon alt yapısında önemli hizmetler yaptıklarını söyleyerek “ Ölçülebilir-denetlenebilir ve yönetilebilir bir sistem oluşturmanın gayreti içeresindeyiz. 2071 hedefi ile çıktığımız yolda maliyeti 325 milyon TL olan alt yapı çalışması gerçekleştirdik. Su Master Planı doğrultusunda planladığımız çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Malatya’nın büyükşehir statüsüne kavuşmasından sonra idari ve mali açıdan özerk bir şirket olarak yapılanan MASKİ’nin Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, göreve geldikten sonra bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili basına bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

“Ölçemezsen yönetemezsin’ prensibi ile hareket ederek ölçülebilir ve denetlenebilir ve bilimsel bir su yönetim sistemi kurduklarına vurgu yapan Dr. Özdemir, “Malatya’nın su kaynaklarını ancak böyle bir yöntemle kara düzenden kurtararak çağdaş ve sürdürülebilir bir yönetime kavuşturabiliriz” diye konuştu.

MASKİ’nin yeni hizmet binasında düzenlenen ve Genel Müdür Yardımcıları ile Daire Başkanlarının da katıldığı toplantıda ayrıntılı bir sunum yapan Genel Müdür Özdemir, ilk olarak MASKİ’nin sıfırdan yeniden yapılandırılması ve kurumsallaşmasının sağlanmasına önem verdiklerini, ardından Malatya’nın ilçeleriyle birlikte alt yapısını, sıfırdan inşa edilmesine yoğunlaştıklarını söyledi. 3 yılda toplam 1.460 km alt yapı yatırımı yaptıklarını aktaran Özdemir, bunun 1.013 km’sinin içme suyu hattı, 383 km’sinin kanalizasyon ve 64 km’sinin de yağmur suyu hattı olduğunu kaydetti.

Malatya’nın su kaynaklarının büyükşehir öncesi yerel yönetim yapısı nedeniyle dağınık bir şekilde kurulduğunu ve yer altında nerede ne olduğunun bilinmediğini hatırlatan Dr. Özdemir, “Ancak daha önceki yönetimlerin bir şey yapmadığı anlamına gelmiyor. Belde ve ilçe belediyeleri o zamanlar kendi kısıtlı bütçe imkanları ve mevcut personel ve teknik araç gereciyle ancak bu kadar yapabilmiş. Ama şimdi Malatya büyükşehir ve MASKİ’nin imkanları daha fazla. Dolayısıyla, uzun vadeli, kalıcı ve sistemli bir alt yapı kurmak zorundayız. Malatya merkezden en ücra ilçeye kadar MASKİ hizmet binasında suyu ölçüp yönetebileceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kendi imkanlarımızla hizmet vereceğimiz malzemeye sahibiz”

Basın mensuplarına ilk olarak MASKİ’nin hangar binasını gezdiren Dr. Özgür Özdemir, herhangi bir ihale iptali durumunda kendi ekipleri ile hizmet verebilecek şekilde malzemeye sahip olduklarını belirtti.

Özdemir, “İhale ve doğrudan temin yoluyla alınan alt yapı malzemelerinin bağımsız laboratuvarlarda kalite testlerinden geçtikten sonra her birine farklı kodlar verilerek sistemli bir şekilde raflarda muhafaza edilmekte, 24 bin metrekarelik Hangarda modern alt yapı malzemelerimizi uzun yıllar muhafaza edebiliyoruz. Şuana kadar 1.835 adet malzemenin kaydını oluşturup takibini yapıyoruz. Sayısında azalma olan malzemeler için sistem uyarı veriyor ve hemen malzemenin teminini sağlıyoruz. Kayıt sistemimizde bulunan malzemenin neden alındığı, hangi birimin aldığı, nerede kullanıldığı bilgilerine ulaşabiliyoruz. Sistemde hangi Daire Başkanlığı ne kadar malzeme kullanmış takibini gerçekleştirebiliyoruz” şeklinde bilgiler aktardı.

“2071 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımı sürüyor”

Su Master Planını hazırladıklarını ve çalışmalarını bu plan doğrultusunda sürdürdüklerini kaydeden Dr. Özdemir, sunumunda, Malatya merkez ve bağlı mahallelerde devam eden Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları, Alt yapı ve Coğrafik Bilgi Sistemi, Master Planı, SCADA sistemi, Akredite Çevre Laboratuvarı, Malatya’nın alternatif su kaynakları konusundaki çalışalar ile devam eden yatırım ve projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

MASKİ’nin tüm varlıklarını otomasyon sistemleriyle kayıt altına aldıklarını söyleyen Dr. Özdemir, şunları söyledi:

“Bimmaski” sistemiyle, firmalara ve şahıslara bağlı kalmadan sahadaki tüm yatırımlarımızı, çağrı merkezi arıza kayıtlarını, günlük okunan sayaçlara kadar online olarak takip edebiliyoruz. Bir diğer otomasyon sistemimiz olan CBS sistemiyle de hizmet binalarımızı, içmesuyu depolarımızı, su kaynaklarını, atıksu arıtma tesisimizi görebiliyoruz. “CBS” sistemi sayesinde boru çaplarına göre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının güzergâhlarını ayrı ayrı noktasal olarak görebiliyoruz. Mahalle bazında kaç vatandaşımıza hizmet verildiğini, anlık olarak gelir-giderimizi, borç yükümüzü görebiliyoruz, o bölgedeki tahakkuk tahsilat oranına kadar takip ediyoruz. Ayrıca yeni yapılan Ölçülebilir Alt Bölge çalışmaları ile mahallelere anlık ne kadar su verdiğimizi takip ediyoruz. Şu an kurumumuzda 1.150 parametre düzenli olarak takip edilmektedir.”

Basın mensuplarına yaprak, toprak, içmesuyu ve atık su analizinin yapılacağı Akredite Çevre Laboratuvarı ile içme suyunun bilgisayar ortamında adım adım izlenip ölçüleceği SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition – Merkezi Denetim ve Veri Toplama) sistemin kurulduğu merkezi de gezdiren MASKİ Genel Müdürü Özdemir, “Nihai hedefimiz Malatya’nın suyunun bir litresini bile israf edilmesini önlemektir. Bu, belki % 100 gerçekleşmez, ama hedefimiz bu olduğu müddetçe suyumuzun kayıp-kaçak oranını her geçen gün azaltarak, bir su kenti olarak Malatya halkının su sıkıntısı yaşamasını köklü biçimde önleyeceğiz. Bu sistem ile Malatya’nın içme suyunun bilgisayar ortamında adım adım izleyeceğiz. En ufak kayıp – kaçak noktalarını bile anında tespit ederek müdahale edebileceğiz. Akredite Çevre Laboratuvarı ile içme suyunun kaynağından tüketiciye ulaşmasını sağlayan süreçte su kalitesinin bozulmasına yol açabilecek fiziksel ve biyolojik kirliliğe karşı kesintisiz bir denetim sağlamış olacağız” dedi.

Dr. Özdemir, sunumunun ardından basın mensuplarına MASKİ’nin yeni hizmet binasını gezdirdi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com