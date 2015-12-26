Su Sporları İçin Tahsis Edildi

Karakaya Baraj Gölü kenarındaki alan, su sporları için 10 yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi.

Malatya İl Genel Meclisi, Temmuz ayı çalışmalarına Meclis Başkanı Naci Şavata başkanlığında devam etti. Toplantı öncesinde konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata, kitap okuma rekor denemesinde Malatya’nın Guinness Rekorlar Kitabına girmesinin Malatya’nın tanıtımı ve kültür şehri olması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıda Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Belediyesi’ne içme ve kullanma suyu ihtiyacı için Kale ilçesi Bent Köyünün Darıcıvan mezrasına sulama amaçlı, Battalgazi ilçesi Hatunsuyu beldesi Kıraç mezrasına içme suyu ihtiyacı için, Pütürge ilçesi Köypınar Köyü ve Uzuntaş Vardılar Mezrasına içme suyu amaçlı, Beydağı Beldesi Balıkdere Mahallesi Yapraklı Pınar Mezrasına içme suyu amaçlı sondaj kuyusunu açılması konsundaki komisyon teklifleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Karakaya Baraj Gölü’nün Battalgazi ilçesindeki sahil kısmında atıl vaziyette Kayıkhane ve önündeki alanın su sporları, plaj voleybolu gibi faaliyetlere açılıp gençlerin hizmetine sunulabilmesi maksadıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun raporu görüşülerek kabul edildi.