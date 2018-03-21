Şubat Ayında 748 Konut Satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Malatya’da Şubat ayında 748 konut satıldı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Malatya’da konut satışları geçen aya göre %5,8 artmış, geçen yılın aynı ayına göre %11,2 azalmıştır. Şubat ayında satılan konutların 304’ü ilk satış, 444’ü ikinci el satıştır. Şubat ayında satılan 748 konutun, 201’i ipotekli olarak satılmıştır.”
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