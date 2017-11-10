‘Suç Örgütü’ Operasyonunda 2 Şüpheliye Tutuklama

Malatya’da 26 Temmuz 2017’de ihale anlaşmazlığı sonucu meydana geldiği öne sürülen ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin ise yaralanması ile sonuçlanan olayla ilgili “Suç örgütü” suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalananlardan 2 kişi tutuklandı. Böylece, cinayete ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

Olay, 26 Temmuz 2017 günü öğle saatlerinde İnönü Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti. İki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Olayda Mehmet Yiğit hayatını kaybederken, yanında bulunan Hakan Sürmeli ise ağır yaralanmıştı. Olayda Mustafa Canset adlı şahıs ise ayağından hafif yaralanmıştı.

Cinayet sonrasında yürütülen soruşturma sonucunda yakalanan Sayit N. ve Mustafa C. adlı şüpheliler daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Emniyet KOM Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince ortak yürütülen “suç örgütü” soruşturması kapsamında 11’i Malatya’da 1’i ise Ankara’da olmak üzere toplam 12 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Operasyonsonucunda ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 8’i Adliyeye gönderildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Malatya Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkedilen şüphelilerden Oğuz Y. ile Yılmaz D. hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com