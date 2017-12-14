“Suçla Daha Etkin Mücadele Ettiğimizi Düşünüyoruz”

İl Emniyet Müdürlüğü’nde, Toplum Destekli Polis (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından muhtarlarla huzur toplantısı düzenlendi.

Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, toplantıda yaptığı açıklamada, muhtarlarla zaman zaman güvenlik ve huzur toplantısı kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

Vatandaşların problemlerini birlikte çözme noktasında çalışmalar yaptıklarını anlatan Urhal, yeni hizmet binalarındaki ilk toplantıyı, bu kapsamda düzenlediklerini ifade etti.

Urhal, tespit edilen problemlerin çözümü için muhtarlarla hareket edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Malatya’da huzurun tesis ve temini noktasında suç ve suçlulukla mücadele anlamında zaman zaman sizlerden gelen bilgiler, talepler, öneriler ve şikayetler nezdinde bizler gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz ve bunun sonucunda suç ve suçlulukla daha etkin mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Bunun sonuçları da ortada. 2015’te TÜİK tarafından yapılan güvenli ve huzurlu şehir sıralamasında bizim de oldukça yukarılarda olduğumuz dikkati çekiyor. Kendi kategorimize baktığımızda oldukça güvenlikli bir il olduğumuzu da ifade etmek mümkün. Dolayısıyla suç ve suçluluk anlamında bir takım suçlarda da etkin mücadele neticesinde azalmanın meydana geldiğini görüyoruz. Bunda sadece alınan etkin önlemlerden ziyade muhtarlarımızın da bize yardım ve destekleri sayesinde bu noktalara geldiğimizi ifade etmek istiyorum.”

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Urhal’a, muhtarlar tarafından plaket takdim edildi.