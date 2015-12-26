Suçlu Kim?
Gösterim tarihi
:
06 Mayıs 2011
Yönetmen
:
Malcolm Venville
Oyuncular
:
Keanu Reeves , Vera Farmiga , Judy Greer , James Caan
Senaryo
:
Sacha Gervasi, David N. White, Stephen Hamel
Yapımcı
:
Müzik
:
Brendan Ryan
Görüntü yön.
:
Paul Cameron
Tür
:
Komedi
Süre
:
108 dk.
Yapım yılı
:
2010
Ülke
:
ABD
Dağıtıcı
:
Pinema
Henry, bir banka soygununa şahit olur. Suçu üstlenen Henry hapisten çıktıktan sonra, cezasını çektiği ancak aslında soymadığı bankayı soymaya karar verir. Bankayla tiyatronun arasında bir tünelin olduğunu farkeden Henry, hücre arkadaşı Max’in de tahliye olup olaya dahil olmasıyla soyguna yaklaşır. Ancak aşkı Julie ile karşılaşacağını hesaba katmamıştır.
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