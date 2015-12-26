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Malatya Haber -

Suçlu Kim?

Suçlu Kim?
  • 26.12.2015
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Gösterim tarihi
:
06 Mayıs 2011

Yönetmen
:
Malcolm Venville

Oyuncular
:
Keanu Reeves , Vera Farmiga , Judy Greer , James Caan

Senaryo
:
Sacha Gervasi, David N. White, Stephen Hamel

Yapımcı
:
 

Müzik
:
Brendan Ryan

Görüntü yön.
:
Paul Cameron

Tür
:
Komedi

Süre
:
108 dk. 

Yapım yılı
:
2010

Ülke
:
ABD

Dağıtıcı
:
Pinema

Henry, bir banka soygununa şahit olur. Suçu üstlenen Henry hapisten çıktıktan sonra, cezasını çektiği ancak aslında soymadığı bankayı soymaya karar verir. Bankayla tiyatronun arasında bir tünelin olduğunu farkeden Henry, hücre arkadaşı Max’in de tahliye olup olaya dahil olmasıyla soyguna yaklaşır. Ancak aşkı Julie ile karşılaşacağını hesaba katmamıştır.

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