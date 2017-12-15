Suçüstü Yakalanan Yankesicilere Tutuklama

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi için giden bir hastanın bin 400 TL parasını yankesicilik suretiyle çalan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan olayda; tedavi olmak için hastaneye giden Mehmet Çelik (60) adlı vatandaşın cebindeki bin 400 TL parayı yankesicilik suretiyle çalan K.Y. ve S.A. adlı şüpheliler, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakalandı.

Vatandaştan yankesicilik suretiyle almış oldukları bin 400 TL para ile birlikte yakalanan K.Y. ve S.A. adlı şüphelilere yönelik soruşturma tamamlandı.

Asayiş Şubesi’ndeki işlemlerin ardından Adliye’ye sevk edilen ve daha önceden de sabıkaları bulunduğu belirlenen her iki şüpheli yapılan sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com