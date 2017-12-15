Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatya Haber -

Suçüstü Yakalanan Yankesicilere Tutuklama

Suçüstü Yakalanan Yankesicilere Tutuklama
  • 15.12.2017
  • 1

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi için giden bir hastanın bin 400 TL parasını yankesicilik suretiyle çalan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan olayda; tedavi olmak için hastaneye giden  Mehmet Çelik  (60) adlı vatandaşın cebindeki bin 400 TL parayı yankesicilik suretiyle çalan K.Y. ve S.A. adlı şüpheliler, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakalandı.

Vatandaştan yankesicilik suretiyle almış oldukları bin 400 TL para ile birlikte yakalanan  K.Y. ve  S.A. adlı şüphelilere yönelik soruşturma tamamlandı.

Asayiş Şubesi’ndeki işlemlerin ardından Adliye’ye sevk edilen ve daha önceden de sabıkaları bulunduğu belirlenen her iki şüpheli yapılan sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: / /

Yorumlar
  1. ali dedi ki:
    15 Aralık 2017, 01:41

    polislerin yüzünü buzladığınız için tebrik ederim malatya haber.elazığ da ki haber sitelerine de örnek olursunuz inşallah

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."