‘Suda Tasarruf Yapın’

Meteoroloji Malatya Bölge Müdürü Necip Duman, bu ay gerekli yağışın alındığını ancak yağışın Nisan ve daha önceki aylarda alınmadığından dolayı suyun tasarruflu kullanılmasını önerdi.

Malatya’da Mayıs ayı yağış ortalamasının 48 kilogram olduğunu ve bu rakama dün akşam yağan yağmurla birlikte ulaştıklarına dikkat çeken Meteoroloji Malatya Bölge Müdürü Necip Duman, “Önümüzdeki birkaç gün, yani Haziran ayı başlarına kadar zaman zaman yağış bekliyoruz. 29 Mayıs günü biraz etkili yağış bekliyoruz. Ancak yağışlar lokal olabilir. Bahar yağışlarının miktarını tahmin etmek biraz zor. Çünkü, bir bölgeye lokal olarak düşüyor. Ancak dün akşam yağan yağmur Malatya genelinde görüldü” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında alınması gereken ortalama yağışı aldıklarını ancak nisan ve daha önceki aylarda beklenen yağışın görülmemesi nedeniyle suların tasarruflu kullanılmasını istediklerini dile getiren Duman, bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.