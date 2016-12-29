Sulama Tesisleri İçin 1 Milyar TL Harcandı

* Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılından bu yana Malatya’da inşa edilen sulama tesisleri için 1 milyar TL harcandı. Son 13 yılda 6 adet sulama tesisini tamamlayarak 233 bin 370 dekar zirai araziyi sulamaya açan Bakanlık, bölgede yılda 140 milyon TL gelir artışı sağladı. 2019 yılı sonuna kadar 7 adet sulama tesisinin daha tamamlanacağı Malatya’da 190 bin 890 dekar arazi suya kavuşturulacak ve yılda 108 milyon TL gelir artışı sağlanacak.

Malatya’da inşa edilen dev yatırımlar arasında yer alan Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması projesinde çalışmaları aralıksız sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanlığı şu ana kadar işin yüzde 90’ını tamamladı. Proje kapsamında sol sahilde tamamlanan 12 bin dekar zirai araziyi bu yıl içinde sulamaya açan Bakanlık sol sahilden sağ sahile iletim sağlayan tüneli de tamamlayarak 10 bin dekar zirai araziye daha su temin edecek.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu konuyla ilgili yaptığı konuşmada; ” Malatya’da temelden 81 metre yüksekliğe sahip olan ve 71,1 milyon metreküp su depolama hacmi bulunan Kapıkaya Turgut Özal Barajı’nı 2012’de hizmete açmıştık. Şimdide sulama projesini inşa ediyoruz. İşin yüzde 90’ını bitirdik. Bu projeyle Kapıkaya Turgut Özal Barajı’ndan alınan suyu ileterek bölgedeki zirai arazileri suyla buluşturacağız. Önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlanacak projeyle milli ekonomiye yılda 25 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

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