Sulama Tesisleri İçin 1 Milyar TL Harcandı
* Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılından bu yana Malatya’da inşa edilen sulama tesisleri için 1 milyar TL harcandı. Son 13 yılda 6 adet sulama tesisini tamamlayarak 233 bin 370 dekar zirai araziyi sulamaya açan Bakanlık, bölgede yılda 140 milyon TL gelir artışı sağladı. 2019 yılı sonuna kadar 7 adet sulama tesisinin daha tamamlanacağı Malatya’da 190 bin 890 dekar arazi suya kavuşturulacak ve yılda 108 milyon TL gelir artışı sağlanacak.
Malatya’da inşa edilen dev yatırımlar arasında yer alan Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması projesinde çalışmaları aralıksız sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanlığı şu ana kadar işin yüzde 90’ını tamamladı. Proje kapsamında sol sahilde tamamlanan 12 bin dekar zirai araziyi bu yıl içinde sulamaya açan Bakanlık sol sahilden sağ sahile iletim sağlayan tüneli de tamamlayarak 10 bin dekar zirai araziye daha su temin edecek.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu konuyla ilgili yaptığı konuşmada; ” Malatya’da temelden 81 metre yüksekliğe sahip olan ve 71,1 milyon metreküp su depolama hacmi bulunan Kapıkaya Turgut Özal Barajı’nı 2012’de hizmete açmıştık. Şimdide sulama projesini inşa ediyoruz. İşin yüzde 90’ını bitirdik. Bu projeyle Kapıkaya Turgut Özal Barajı’ndan alınan suyu ileterek bölgedeki zirai arazileri suyla buluşturacağız. Önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlanacak projeyle milli ekonomiye yılda 25 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.
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Su mu varki sulama sistemine para yatılmış
hatunsuyu mişmişlik mevki teretenin kanal altındaki arazilerinde acık kanaldan da faydalanma imkanımız olmadıgından carmuzudan gelen kanalizasyon suyu ile agaclarımızı sulamaktayız o kadar verimli arazilerde sebze dikme imkanımız yoktur bu binlerce dönüm araziyi vatandaşlar olarak herkesin kullandıgı moderin sisteminfiskiye sisteminden faydalanmamız herkesin menfaatine olacagından bizlerindefaydalana bilmemiz icin yetkili mercilerin bizlerinde sorunlarımızı cözmelerinizi arz ederiz saygılarımızla
Onumuzdeki yaz mahmutlu koyu ve civar koyler(mahalleler) susuzluktan tum kayisi bahceleri kuruyacak. Lutfen ama lutfen simdiden bi onlem almaya baslayin. Malum medik barajindan gelen acik sulama kanallari yeteri debiye ulasamayacak 2014 2015 yillarinda yasanan kurakliktan ve medik barajinin yeterince su depolayamamasindan dolayi butun kayisi bahceleri kurudu. 20 yasindaki agaclar gorseniz icler acisiydi. Ne emeklerle kurulmustu. Yine kurduk ama malesef tabiri caizse diken ustundeyiz. Yine aynisi olacak. Lutfen bunu dikkate alin. Gun gelir catar ve is isten gecmis olur. O zamanda cok yazik olmazmi sayin yetkililer. Inaniyorumki bu yaziyi okuyup harekete gececek yetkililer vardir. Ama okuyupta harekete gecilmiyorsa simdiden. Yazik derim yazik. Haddime dusmez su yapilsin bu yapilsin diye. Ama kapali sistem olmus olsa en azindan su tasarrufu yapilarak ne kadar kurakta gecse yillar yinede sulamada sikinti cikmaz. O guzelim meyve agaclari kolay yetismiyor. Saygilar…
BURDAN DSİ SESLENMEK İSTİYORUM.MALATYAMIZIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE BİZİM BİLDİĞİMİZ MALİYE BİNASININ ALTI,MATİM İŞ MERKEZİNİN ALTI,ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİNİN ,AYRICA ESKİ HAL BİNASININ TEMELİNDE CİDDİ YER ALTI SULARI ÇIKMAKTADIR.BURDA ÇIKAN SULAR DİREK LAĞAMLARA BAĞLANMIŞTIR. BUNLAR BAHÇE SULARINDA KULLANILSA MALATYA İÇİN ÇOK FAYDALI OLACAKTIR.YIILARDIR.LAĞAMLARA BAĞLANMIŞ VE O ŞEKİLDE AKMAKTADIR.
Bu haberinizi okuyunca üzüldüm. Gerçekçi olmayan bilgiler veriliyor. Maalesef her şeye siyaset girdi . Dayanamadım. 2003 önce Malatya’ya hiç bir hizmet getirilmemiştir. Çok ayıp. Zaten hep 2003 sonrası konuşuluyor. Önceki hizmetler neden konuşulup, takdir edilmiyor. Her şey bu kadar ucuzmu.bundan önceki hükümetler hiç hizmet getirmelilermi? Rahmetli ÖZALIMIZA ayıp değilmiş. Recai Kutan’a ayıp değilmiş?2003 yılından önce yapılmış sulamaya açılmış tesisler ile inşaatı devam eden tesisleri sıralayacağım. Sürgü barajı ve sulaması, medik barajı ve sulaması, çat barajı , tüneli, sulama tesisleri, Çerkez ovası sulaması, suçatı regülatörü ve sulaması, Sultansuyu barajı ve sulaması, Boztepe barajı ve kapıkaya barajlarının ihalesi. Polat barajı ve sulaması, 2003 yılından sonra tamamlana işler, Çerkez ovası sulaması, boztepe ve kapıkaya baraj yapımı, bunların sulama ihale ve yapımları( devam ediyor), şotik barajı ihale ve yapımı(inşaat devam ediyor) , birde klasik sulamaların bazılarının , borulu sisteme dönüştürülmesi çalışmaları ve gölet yapımları ve sulamaları, devam eden gölet inşaatları. Ayrıca 233 bir hektar abartılı bir rakam , benim tahminim 140 bin hektar ve civarı olup, devam eden projeler bittiğinde 170 bin hektara. Çıkacağıdır . Malatya kamuoyu doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma mecburiyeti hasıl olmuştur. Saygılarımla