Sultansuyu 15 Elit Tay Satacak

Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 15 safkan elit Arap tayı satışa çıkıyor. 24 Ekim’de İstanbul Veli Efendi’de görücüye çıkacak olan elit Taylar arasında, Sultansuyu’nun en ünlü aygırı Özgünhan’ın 6 tayı da bulunuyor.

Safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde damızlık olarak kullanılan şampiyon atların tayları 24 Ekim’de İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda satışa çıkarılacak. Yarış severlerin büyük beğeni ile takip ettiği Özgünhan, Ateştopu, Onurkağan gibi şampiyon aygırların taylarının da yer aldığı 15 adet elit tay, açık artırma usulüyle satılacak.

Sultansuyu’na her yıl önemli bir gelir sağlayan taylar, adeta birer bebek gibi özenle yetiştiriliyor. 1 ve 2 yaşlarına geldiklerinde ‘Yarış tayları’ ve ‘Elit taylar’ olarak iki farklı kategoride satışa çıkarılıyor. 24 Ekim’de satışa çıkarılacak 15 elit taylar arasında, taylarıyla yarışlarda 11 milyon TL kazandırdığı belirtilen ÖZgünhan’ın 6, Onurkağan’ın 3, Ufukbir’in 2, Ateştopu’nun 2, Berkoş ve Özduran’ın 1’er tayı bulunuyor.

Satışa çıkarılacak tayların isimleri şöyle:

Yeşil Deniz, Yanar Taş, Süerdem, Balasagun, Özbilden, Şanalphan, Taykut, Ustaoğlu, Tulgar, Esendağ, Aydağ, Onurluefe, Kuloğlu, Onatkan ve Keleşhan.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com