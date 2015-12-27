“Sultansuyu Geliştirilecek”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Sultansuyu Harasının özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, özelleştirileceği iddialarının aksine yeni fonksiyonlar kazandırılarak daha da geliştirileceğini ifade etti. Sultansuyu Harasında önümüzdeki dönemde bazı projelerin hayata geçirileceğini kaydeden Bakan Eker, Sultansuyu Tarım İşletmesi içinde Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının söz konusu olmadığını da bildirdi.

Sultansuyu Harası’nın saf kan Arap atı yetiştirmede Türkiye’nin en önemli merkezlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Bakan Eker “Sultansuyu, Malatya’nın ve Türkiye’nin bir markasıdır. Zaman zaman bir takım dedikodular söyleniyor ama bunların hiç birsinin aslı astarı yok. Bizim Sultansuyu’na atçılığın ve atlı sporların geliştirilmesi, özellikle dünyada revaçta olan hipoterapi denilen, atla otistik çocukların tedavisi gibi benzeri fonksiyonlar kazandırarak geliştirmeyi ve buranın bu alanda önemli bir merkeze dönüştürülmesini amaçlayan projelerimiz var” dedi.

Malatya ziyareti kapsamında Bakanlığı’na bağlı Sultansuyu Harasında incelemelerde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, atları sevdi. Atların çok hassas hayvanlar olduğunu ifade eden Bakan Eker, atları havuç ve şekerle besledi.

“Sultansuyu Türkiye’nin markası”

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın da zaman zaman gündeme getirdiği Sultansuyu’nun özelleştirileceği iddialarına ilişkin bir soruya yanıt veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, “Zaman zaman böyle dedikodular söyleniyor. Ama bunların hiç birinin aslı astarı yok” dedi. Sultansuyu’nun Türkiye’nin at yetiştiriciliğindeki ön önemli kurumlarından birisi. Halen burada 400 civarında safkan Arap atı var. Bunun 120 tanesi kısrak ve sürekli yeni taylar doğduruyor. Burası Karacabey ve Mahmudiye ile birlikte bütün Arap atlarımızın yetiştirildiği bir merkez. Bizim Sultansuyu’na inşallah yeni fonksiyonlar kazandıracak projemiz var. Atçılığı, at sevgisinin geliştirilmesi, atlı sporların geliştirilmesi, özellikle dünyada revaçta olan Hipoterapi denilen atla otistik çocukların tedavisi gibi benzeri fonksiyonlarla birlikte buranın bir merkeze dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Onunla ilgili proje var. İnşallah bundan sonraki süreçte Sultansuyu değerli bir üretim merkezi bizim için. Ve bunun başka bir amaçla kullanılması düşünülemez. Zaman zaman bir takım dedikodular söyleniyor ama bunların hiç birsinin aslı astarı yok. Sultansuyu, Malatya’nın ve Türkiye’nin bir markası olarak kalmaya ve gelişmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

“Bize bırakılan mirası özenle koruyacağız”

Bakan Eker, Sultansuyu’nda bulunan süt ineklerinin Eskişehir’e taşınmasına yönelik girişimlerin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: “Buranın asli faaliyeti atçılıktır. Birinci fonksiyonu bu. Tabi buranın bir işletme olması nedeniyle, işletmenin kendi içindeki fonksiyonlarının düzenlenmesi, ticari faaliyetlerinin daha rasyonelleştirilmesi ile ilgili faaliyetler. O tür şeylerde olabilir ama buranın esas faaliyet alanı atçılık. Ve biz buradaki atçılığı daha fonksiyonel, daha çok ilave bir takım hizmetler üretecek şekle dönüştürmenin peşindeyiz. Arap atında Türkiye, bu manada dünyanın en büyük ülkelerinden birisi. Üç önemli Arap atı yetiştirme merkezi ile dünyada Arap atı yetiştirme noktasında önemli bir payı var. Biz de bu mirasın farkındayız. Onu özenle koruyoruz. Bu aynı zamanda kendi tarihimize, kendi kültürümüze, kendi değerlerimize bakış açımızın da ifadesidir.”

“TİGEM’in tek laboratuvarı Malatya’da”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, atçılık tavlasındaki incelemelerinin ardından yine Sultansuyu’nda kurulan Döl Kontrol Laboratuvarını ziyaret etti ve buradaki çalışmaları inceledi. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Eker, “Arkadaşlar Sultansuyu’nun kapatılacağına ilişkin söylentileri bir arkadaşımız demin sordu. Burası bizim daha geçen sene hizmete tamamladığımız, açtığımız önemli bir merkez. Proje test merkezi. Burada ıslah çalışmalarına dönük tohum geliştiriliyor ve bunlarla ilgili hayvancılıkta Türkiye’nin geleceğinde işletmelerimizde hem özel sektör, hem kamuya yarar sağlayacak çok önemli bir merkez. Sadece bu merkeze 6 milyon TL yatırım yaptık. Yakın tarihte Sultansuyu İşletmesi’ne biz toplamda 20 milyon TL yatırım yaptık. Biz Sultansuyu Tarım İşletmesi’ni nasıl daha fazla geliştiririz, nasıl daha verimli kılarız, nasıl daha ileri teknoloji kullanırız ve hem TİGEM’in, hem Türk çiftçisinin hizmetinde daha fazla nasıl yararlanırız diye sürekli projeler yapıyoruz. Buranın kapatılacağına dair söylentilere en güzel cevap bu Döl Kontrol Merkezi’dir. Bunun için özelleştirme iddialarına en güzel cevap bu merkez. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. TİGEM’in bu şekildeki tek Döl Kontrol Laboratuvarı Malatya’da” ifadelerini kullandı.

“Sultansuyu’nda olmaz”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin Hayvancılık Organize Sanayi Bölesi kurulması amacıyla Sultansuyu’nun arazilerini kiralama talebinin hatırlatılması üzerine kısa ve net yanıt verdi. Bakan Eker, “Sultansuyu içerisinde böyle bir şey olmayacak” dedi.

HABER-FOTO: Burhan KARADUMAN, Güler HAZAR, yenimalatya.com.tr- malatyahaber.com