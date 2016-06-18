“Sultansuyu Gözde İşletmelerimizden Biri”

Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmelerinde incelemelerde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Taşan, “Sultansuyu bizim gözde işletmelerimizden biri” dedi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Taşan, beraberinde Tarım Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan ve Toprak Mahsulleri Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu Akçadağ Sultansuyu TİGEM’i ziyaret etti.

Geceyi Sultansuyu’nda geçirdikten sonra ertesi gün Türkiye’nin en büyük Sığır Sperma ve Döl Kontrol Laboratuarını gezen genel müdürler heyeti burada laboratuvar sorumlusu Müdür Yardımcısı Üzeyir Akyel’den bilgi aldı. Yılda yaklaşık 1 milyon doz spermanın hem yurt içi hem yurt dışı piyasasında satılması için Tarım Bakanlığı ile işbirliği öneren Akyel, bu sayede hem işletmenin hem ülkemizin ciddi bir gelir elde edeceğini belirtti.

Tarım Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan ise, bu yatırımın son derece yerinde ve tesisin de modern olduğunu belirterek, bakanlığın yerli üretimi desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Daha sonra işletme müdürü Murat Durmaz eşliğinde işletmede incelemede bulunan konuklar, anaç, kısrak ve aygır tavlalarını gezerek bilgi aldı ve Sultansuyu’nun ünlü atı Özgünhan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Hipoterapi merkezini gezen genel müdürler, özürlü bir çocuğun ailesiyle birlikte atlı terapi uygulamasını dikkatle izledi ve bilgi aldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Taşan “Sultansuyu bizim gözde işletmelerimizden biridir. Hipoterapi yatırımından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Malatya büyük bir şehir. İnsanlar hafta sonlarını geçirmek için günübirlik mola noktası olan Sultansuyu’na geliyor, böylece dinlenme imkanı buluyor. Ankara-Malatya karayolunun üzerinde bulunan işletmenin ulaşımı da kolay” diye konuştu.

Taşan, Sultansuyu TİGEM’in bölge insanına damızlık hayvan, tohumluk hububat konusunda destek verdiğini, at yetiştiriciliğiyle gelir sağladığını ama bunun ötesinde sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesiyle verdiği hizmetin değerinin daha da arttığını belirtti. Taşan, Down sendromlu ve özürlü çocukların Hipoterapi merkezinden ücretsiz yararlanması amacıyla merkezin kurulduğunu hatırlatıp, “Ayrıca bölge halkı buraya gelip ata binebilir, kafeterya ve sosyal tesislerden yararlanabilir” ifadelerine yer verdi.

İşletme Müdürü Durmaz ise ziyaretçilere teşekkür ederek, “Genel Müdürümüz Mehmet Taşan Bey ile diğer genel müdürümüz Kayhan ve Kemaloğlu’nu ağırlamaktan memnuniyetimi ifade etmek isterim” diye konuştu.

iha