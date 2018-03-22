Sultansuyu’nda Tay Doğumu Zamanı

Malatya‘da safkan Arap atlarının yetiştirildiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sultansuyu Tarım İşletmesinde damızlık olarak kullanılan şampiyon atların yavruları dünyaya gelmeye başladı.

Akçadağ ilçesinde 1865’te 27 bin dönümlük arazi üzerinde “Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun” ismiyle kurulan, 1984’ten bu yana da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesinde birbirinden değerli safkan Arap atları yetiştiriliyor.

Yüksek dayanıklılıkları dolayısıyla Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılan Arap atları, şimdilerde koşuların gözdeleri arasında yer alıyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesinde son günlerde doğum heyecanı yaşanıyor. Yarışseverlerin bir dönem büyük beğeniyle takip ettiği “Özgünhan, Ateştopu, Onurkaan” gibi atların damızlık olarak kullanıldığı işletmede, ocak ayında başlayan doğumlar devam ediyor.

14 aygır, 110 kısrakla yetiştiricilik faaliyeti yapılan İşletmede ocak ayından bu yana 82 tay doğdu, mayıs ortasına kadar 28 yavrunun daha doğması bekleniyor.

Taylar doğduktan sonra ilk 6 ay annelerinin yanında kalıyor ve sütle besleniyor. Her gün sabah saatlerinde anneleriyle egzersiz yapan yavruların, zarar görmemesi için işletme personeli bir an olsun gözleri üzerlerinden ayırmıyor.

Özel ilgiyle yetiştirilen taylar, 2-2,5 yaşına geldiklerinde açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Satışlardan her yıl yaklaşık 4-5 milyon lira gelir elde ediliyor.

– “Gözümüz gibi bakıyoruz”

Sultansuyu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Abdullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmenin arap atı yetiştiriciliğinde Türkiye’nin önemli merkezlerden olduğunu, atların her birine özenle bakıldığını söyledi.

Arap atlarının ocak ayı ortalarında doğum yapmaya başladıklarını belirten Güler, bu sürecin mayıs ayına kadar sürdüğünü ifade etti. Güler, “Şu ana kadar 40’ı dişi 82 tayımız dünyaya geldi. Mayıs ayına kadar bu sayının 110’a ulaşmasını bekliyoruz.” dedi.

Tay doğumlarının genellikle sabaha karşı gerçekleştiğini anlatan Güler, şöyle devam etti:

“Taylarımız dünyaya geldikten sonra ilk 6 ay sadece anne sütüyle besleniyorlar. Daha sonra annelerinden ayırıp, farklı bir tavlada bakıma alıyoruz. Taylarımıza gözümüz gibi bakıyoruz, onlar bizim için çok kıymetli. Taylarımız geleceğin şampiyonları. Onlara herhangi bir zarar gelmemesi için gece, gündüz gözetim altında tutuyoruz.”

Güler, işletmelerinin Türk atçılığına büyük ve önemli hizmetler veren değerli atlar yetiştirdiğini, yeni doğan atlarla bu başarıyı sürdüreceklerini ifade etti.

Tayların 2-2,5 yaşından sonra TİGEM bünyesinde açık artırmayla satışa sunulacağını aktaran Güler, bu satışlardan önemli miktarda gelir elde edildiğini kaydetti.

Güler, yetiştirdikleri şampiyon adayı tayların 3 yaşından sonra hipodromlarda boy gösterdiğini de sözlerine ekledi.

AA