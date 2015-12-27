Sultansuyu’nda Yangın

Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde gece yarısından sonra 02.00 sıralarında çıkan yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Türkiye’nin en önemli Arap atı yetiştirme merkezlerinden biri de olan Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde, saman balyalarının bulunduğu bölümde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın görevliler tarafından farkedilince, ilk müdahale bu kişilerce yapıldı ve Büyükşehir İtfaiyesi’nden de yardım istendi. İtfaiyenin birkaç ekiple müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındıktan bir süre sonra söndürüldü. Yangının atların bulunduğu alandan uzakta meydana geldiği için, hayvanların etkilenmediği bildirildi.

Yangında sadece balyalar ile bunların muhafaza edildiği bölümün zarar gördüğü, çıkış nedeninin belirlenebilmesi için araştırmalara başlandığı bildirildi.