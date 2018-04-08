Sultansuyu’nun ‘Para’ Makinesi..

TAYLARI YOK SATIYOR.. Malatya‘da safkan Arap atlarının yetiştirildiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sultansuyu Tarım İşletmesinde, damızlık olarak kullanılan ve geçmişte çok sayıda şampiyonluğu bulunan aygırlardan “Özgünhan”ın yavruları yok satıyor.

Akçadağ ilçesinde, 1865’te 27 bin dönüm araziye “Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun” ismiyle kurulan ve 1928’de “Sultansuyu Harası” adını alan işletme, 1984’ten bu yana Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdürüyor.

Bölgenin toprak yapısı, bitki örtüsü, su kalitesi ve iklim şartlarının, safkan Arap atlarının ırk özelliklerinin bozulmadan yetiştirilmesine imkan sağladığı işletmede, 13 aygır ve 110 kısrakla tay üretimi yapılıyor.

Yüksek dayanıklılıkları sayesinde Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılan Arap atları, bugünlerde yarışların gözdeleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği işletme, at yetiştiriciliğinde Türkiye’nin sayılı merkezleri arasında bulunuyor.

Yarışseverlerin bir dönem büyük beğeniyle takip ettiği Özgünhan, Ateştopu ve Onurkaan gibi aygırların damızlık olarak kullanıldığı işletmede, hepsi birbirinden değerli şampiyon atlar yetiştiriliyor.

Damızlık olarak kullanılan şampiyon Arap atları arasında yer alan ve işletmenin damızlık kadrosuna 2006 yılında 600 bin lira bedelle dahil edilen Özgünhan’ın tayları ise yoğun talep görüyor.

Şu an 20 yaşında olan Özgünhan’dan yılda 25 yavru elde edilirken, tayların çoğu yarış pistlerinde boy gösteriyor.

“Kastal, Usta, Ağınlı, Yol Bulan, Kaya Yürekli , Turabi ve Gözyaşı Gecesi” gibi çok sayıda başarılı tayın babası olan ünlü aygırın, 2014’te 460 bin liraya satılan “Saraybosna” isimli yavrusu, bugüne kadarki en yüksek fiyatla alıcı bulan tay oldu.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Abdullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap atı yetiştiriciliğinde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduklarını söyledi.

İşletmelerinin çok değerli yarış atları yetiştirerek, sayısız şampiyonluklar kazandırdığını anlatan Güler, son dönemde yetişen en iyi aygırların babasının Özgünhan olduğunu ifade etti.

– Tayları işletmeye 15 milyon lira kazandırdı

Özgünhan’ın 2006’da 600 bin liraya satın alınarak işletme kadrosuna dahil edildiğini anımsatan Güler, şöyle devam etti:

“Özgünhan yarıştığı 5 yılda 38 yarış koşmuş, 26 birincilik ve 24 de grup koşusu kazanmıştır. İşletmemizde Özgünhan’dan 2007’den itibaren damızlık olarak yararlanılmaktadır. Şu ana kadar 112 tayı satılmıştır ve 91 tayı sahada koşmuştur. Bunların yarışlardaki toplam kazancı ise 22 milyon liradır. 5 milyon lira da işletmeye yetiştirme primi kazandırmıştır. İşletmemiz Özgünhan’ın taylarından yaklaşık 10 milyon lira da satış geliri elde etmiştir.”

– “Gözümüz gibi bakıyoruz”

Güler, Özgünhan’ın çok değerli bir Arap atı olduğunu dile getirerek, “İşletmemizin en favori atı ve yavruları çok değerli. Ona gözümüz gibi bakıyoruz. Havuç, kuru üzüm ve pekmezle yemini takviye ediyoruz.” diye konuştu.

Ünlü aygır sayesinde yılda 25 tay elde ettiklerini dile getiren Güler, “Bunların tamamını yarış atı olarak satıyoruz. ‘Saraybosna’ isimli tayı 2014’te 460 bin liraya satılmıştı. İşletmede yetiştirilen tayların yüzde 40’ının babasıdır.” şeklinde konuştu.

Volkan KAŞİK, AA