“Sülüklü Gölü Pütürge’ye Kazandıracağız”

Elazığ’da düzenlenen 1. Ulusal Sülük Çalıştay’ına katılan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Pütürge’de sülüklü göl projelerinin bulunduğunu bildirdi.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından su ürünleri ve sülük kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 1. Ulusal Sülük Çalıştayı düzenlendi.

Özel bir otelin toplantı salonunda yapılan çalıştaya, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat , AKPİl Başkanı Ramazan Gürgöze, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Metin Çapta, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat , Elazığ’da İlki düzenlenen 1. Ulusal Sülük Çalıştayında bir konuşma yaparak , Pütürge’nin sülüklü gölleriyle bölgenin sağlık turizmi noktasında önemli merkezlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Başkan Polat yaptığı açıklamada göreve geldikleri 3 yıldan buyana kısa zamanda Pütürge için çok önemli projelere imza attıklarını belirterek, “Bu yaptığımız ve yapacağımız projeler sadece Pütürge ve Malatya’yı değil, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve bölge için çok önemli projelerdir.”dedi. Polat, Kubbe Dağı Tünel Projesi ile bölgenin kaderinin değişeceği Pütürge ve çevresindeki komşu iller ve ilçeler ile bağlantı yollarının yapımıyla bölgenin kaderinin değişeceğini belirterek , özellikle Sülüklü Göl Projesi ile Pütürge bölgesinin çok büyük bir sağlık merkezi olacağını söyleyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Program’da ayrıca Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay ve Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Sağlam’da kısa bir konuşma yaptılar.

Sülük kullanımının bilimsel anlamda ne işe yaradığının bilinmediğini belirten Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, ” Sülük kullanımının nerede yapılması gerektiği bilinmiyor. Ekolojisinin ve biyolojisinin farkında değiliz. Çoğu yerde buna solucan deniliyor. Maalesef steril sülük bulunur yazısı genellikle trafik ve aydınlatma direklerini süslüyor. Sülük hakkında farkındalık oluşturmak için bu çalıştayı düzenledik” dedi.

2014 yılında sağlık bakanlığının çıkardığı yönetmelikle beraber sülüğün sağlıkta kullanımının başladığını belirten Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Sağlam, sülüğün hem nesli tehlike altında olan bir tür olduğunu hem de insanların sağlığına katkı sağlayan bir canlı olduğunu ifade etti.

Elazığ 1. Ulusal Sülük Çalıştay sonrası katılımcılara ve Sülüklü Göl Projesi’nden Dolayı , Çalıştay Komitesi tarafından Pütürge Belediye Başkan Mehmet Polat’a bir başarı plaketi verildi.

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