Sümerbank ‘Fiilen’ de Yok!

Özelleştirme adı altında bir gruba 6.4 milyon dolara satılan, peşin ödeme nedeniyle fiyatı 5.5 milyon dolara düşen Sümerbank Fabrikasının alanındaki 70 yıllık fabrika binaları, iş makineleriyle tamamen yıkıldı ve alan dümdüz edildi.

Malatyada sanayinin ilk ve en önemli tesislerinden biri olan, kuruluş aşamasında inşaat çalışmalarını 14 Kasım 1937de Malatyaya ikinci ziyaretini yapan Atatürkün de ziyarette bulunup izlediği, bugüne kadar onbinlerce Malatyalıya aş ve iş kapısı olan, kentin sosyal ve kültürel yaşamına büyük katkı sağlayan, binlerce ustanın yetişmesine vesile olan, Malatyada tekstilciliğin alt yapısını oluşturan Sümerbank Pamuklu Sanayi Fabrikası, 1990lı yıllarda 11.5 milyon dolara satılmış, ancak bu değer düşük bulunmuş, gösterilen tepkiler üzerine ihale iptal edilmişti. Daha sonra yaklaşık 28 milyon dolar kıymet biçilen Sümerbank Fabrikası, 13 Şubat 2003 tarihinde yapılan ihale ile en yüksek teklifi verdiği belirtilen Malatya Girişim Grubu adlı ortaklığa 5 yılda ödenmek üzere 6.4 milyon dolara satılmıştı. Satışa tepki gelirken, dönemin belediye başkanı Mehmet Yaşar Çerçi ve Belediye Meclisi, bu alan için imar düzenlemesi yapmış, bu nedenle mahkemelik olmuş, ancak beraat etmişlerdi. 5 yıl çalıştırma koşulu bulunan, ancak bu koşula hiçbir zaman uyulmayan fabrika alanı ile ilgili olarak satın alan grubun, ikinci imar düzenlemesi girişimini Cemal Akın başkanlığındaki Malatya Belediyesine kabul ettirdiği öne sürülmüştü. Belediye bu konuda şimdiye kadar hiçbir açıklama yapmazken, grubun fabrika binalarının yıkımı ve alanı inşaata hazırlama çalışmalarına son 1 ayda hız verilmişti.

Malatya Girişim Grubunun; 5 yıldızlı otel, özel hastane, 100 mağaza, 8 sinema ve sportif salon, market, çocuk oyun parkı, fast food, otopark vs. inşa edeceği projeye Malatya Yaşam Merkezi adı verilmişti.

FOTOĞRAF: Malatya Sümerbank Fabrikası’nın bulunduğu alanın, binalar yıkıldıktan sonraki “arsa” hali..