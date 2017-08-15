Süper Başlangıcın Selfiesi

Süper Ligin flaş takımı Evkur Yeni Malatyaspor, sezona galibiyetle başladı ve bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonunun birinci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Ankara ekibi Osmanlıspor’u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu’nda eksiklerin giderilmesi için çalışmaların devam etmesi nedeniyle Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmaya, geçtiğimiz sezon TFF 1. Ligin son haftasında Sivasspor ile oynanan karşılaşmada ‘taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle verilen cezadan dolayı Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı alınmadı.

Ev sahibi takımın seyircisiz oynadığı karşılaşmada, İnönü Stadyumu 11 yıl aradan sonra bir Süper Lig maçına ev sahipliği yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Osmanlısporlu futbolcular sahaya “Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren” pankartıyla çıktı.

Trabzon’un Maçka ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmaya iki takımda kontrollü başladı. Evkur Yeni Malatyaspor 9’ncu dakikada Nacer Barazite-Khalid Boutaib ikilisinin işbirliği golü getirdi. Barazite’nin ortasında Boutaib topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Evkur Yeni Malatyaspor maçı kendi sahasında kabul etse de kontrataklarla etkili oldu. Karşılaşmanın 54’ncü dakikasında Dia ceza alanında hareketlendi, kaleciyle karşı karşıya kalacağı sırada Tiago’nun müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Barazite kullandı ve topu ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.

İkinci golden sonrada ataklarını yoğunlaştıran sarı kırmızılılarda bu kez Aly Cissokho, İssiar Dia ve Khalid Boıutaib işbirliği golü getirdi. Aly’in pasında Dia topla buluştu ve ortasını yaptı, Boutaib’e sadece dokunmak kaldı. Durumu 3-0’a getiren Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Ertuğrul Sağlam, teknik heyet, futbolcular ve çalışanları saha ortasına toplayarak, galibiyeti kutladı. Orta alanda yapılan galibiyet selfiesi ise taraftara anlamlı bir mesaj olarak dikkat çekti.

Teknik heyet ve futbolcular, Osmanlıspor karşısında aldıkları önemli galibiyeti taraftarlara armağan ederken, Antalyaspor maçında tribünleri doldurmalarını istediler.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi