Süper Gençlerde Derbi

Deplasmanlı Süper Gençler Ligi Doğu grubunda, Malatya Belediyespor Süper Gençler takımı, Malatyaspor Süper Gençler takımını 3-0 mağlup etti.

STAT:Malatya Yeşiltepe

HAKEMLER: Mutlu Dalbudak xx, Burak Karaca xx, Burak Gültek xx

MALATYA BELEDİYESPOR SÜPER GENÇLER: Eren xxx, Serhat x(dk 45 Erdal xx) , Zekai xxx, Abdulkadirxx, Samet Yeniceli xx, Muhittin xxx, Ferhat (dk 84 Ahmet), Samet Bozturan xxx, Yusuf xxx, Erol xxx, Mustafa xx(dk 81 Murat x)

MALATYASPOR SÜPER GENÇLER: Önder x, Harun x (dk 60 Okan x), Miraç xx, Enes x, Raif x (dk 70 Murat x), Mert xx, Hakan x, Mustafa x , Fethi x, Okan x, H. İbrahim x (dk 34 Serhat x)

GOLLER: Muhittin (dk 56), Yusuf (dk 79), Samet Boztuna (90+3) (Malatya Belediyespor Süper Gençler)

Bu arada, maç sonrası bir açıklama yapan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Fahrettin Eserdi, gençlerin çok iyi mücadele örneği gösterdiklerini belirterek, “Gelecekte profesyonel liglerde mücadele edecek gençlerin kendilerini iyi hazırladıklarını görüyoruz. Alt yapı konusunda gerek, Malatyaspor gerekse Malatya Belediyespor bu oyunculardan faydalanacaktır. Yetenekli sporcular var.” dedi.

Malatya Belediyespor Kulüp Başkanı Alaadin Acun ise, Alt yapının önemine değinerek, “İki kardeş takım güzel bir mücadele örneği gösterdi. Sonuç öenmli değil. Zevkli ve güzel bir maçtı. Malatya’daki gençlerin önü böylece güzel açılıyor. Bizlerde üzerimize düşen her görevi yapmak için hazırız” şeklinde konuştu.

Malatyaspor Süper Gençler takımı Teknik Direktörü Erkan Albayrak da, yeni bir takım olduklarını kaydederek, “Elimizden geldiğince iyi şeyler yapmak istiyoruz. Gönül isterdiki kazanalım. Bizde iyi şeyler yapacağız bundan sonra” ifadelerine yer verdi.

Malatya Belediyespor Süper Gençler takımı Teknik Direktörü Recep Can ise, yetenekli futbolcuların ortaya çıkmaları için çalıştıklarını belirterek, “Eutbolcularım ikinci yarı daha iyi mücadele etti. Ofansif yönden daha başarılıydılar. Defansta da fazla hata yapmadık. Zevkli ve güzel bir maç oldu” dedi.