Süper Ligde 15. Hafta Programı
Süper Lig’de 15.haftada oynanacak olan karşılamaların programı açıklandı.
Süper Lig’de 14.hafta Medipol Başakşehir’in liderliğiyle geçildi. Lig’de 15.hafta heyecanı 8, 9, 10 ve 11 Aralık’ta oynanacak olan karşılaşmalarla devam edecek.
Haftanın programı şöyle:
8 Aralık Cuma
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe
9 Aralık Cumartesi
14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe
16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği
19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor
10 Aralık Pazar
14.00 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor
16.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
19.30 Kayserispor-Beşiktaş
11 Aralık Pazartesi
20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor.
Yeni Malatya Gazetesi
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