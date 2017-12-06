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Malatya Haber -

Süper Ligde 15. Hafta Programı

Süper Ligde 15. Hafta Programı
  • 06.12.2017
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Süper Lig’de 15.haftada oynanacak olan karşılamaların programı açıklandı.

  Süper Lig’de 14.hafta Medipol Başakşehir’in liderliğiyle geçildi. Lig’de 15.hafta heyecanı 8, 9, 10 ve 11 Aralık’ta oynanacak olan karşılaşmalarla devam edecek.

  Haftanın programı şöyle:

8 Aralık Cuma

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe

9 Aralık Cumartesi

14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği

19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor

10 Aralık Pazar

14.00 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor

16.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

19.30 Kayserispor-Beşiktaş

11 Aralık Pazartesi

20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor.

Yeni Malatya Gazetesi

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