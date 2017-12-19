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Malatya Haber -

Süper Ligde 17. Hafta Programı

Süper Ligde 17. Hafta Programı
  • 19.12.2017
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Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun ilk yarısı 17.haftada oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda ilk yarının son maçları 22, 23, 24 ve 25 Aralık’ta oynanacak. Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak olan 17.hafta, Osmanlıspor Futbol Kulübü-Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla sona erecek.

Ligin 17.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:

22 Aralık Cuma

20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya Stadyumu)

23 Aralık Cumartesi

14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül Stadı)

19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)

24 Aralık Pazar

14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)

14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı)

16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

19.30 Galatasaray-Göztepe (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu)

25 Aralık Pazartesi

20.00 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Teleset Mobilya Akhisarspor (Osmanlı Stadı).

Yeni Malatya Gazetesi

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