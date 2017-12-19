Süper Ligde 17. Hafta Programı
Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun ilk yarısı 17.haftada oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.
Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda ilk yarının son maçları 22, 23, 24 ve 25 Aralık’ta oynanacak. Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak olan 17.hafta, Osmanlıspor Futbol Kulübü-Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla sona erecek.
Ligin 17.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:
22 Aralık Cuma
20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya Stadyumu)
23 Aralık Cumartesi
14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül Stadı)
19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)
24 Aralık Pazar
14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)
14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı)
16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
19.30 Galatasaray-Göztepe (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu)
25 Aralık Pazartesi
20.00 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Teleset Mobilya Akhisarspor (Osmanlı Stadı).
Yeni Malatya Gazetesi