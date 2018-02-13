Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Süper Ligde 22. Hafta Programı

Süper Ligde 22. Hafta Programı
  • 14.02.2018
  • 0

Spor Toto Süper Lig’de 22.hafta heyecanı yaşanacak. Ligin 22.haftasında karşılaşmalar 16, 17, 18 ve 19 Şubat’ta oynanacak.

Süper Lig’de 21.hafta geride kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak, puanını 27’ye çıkarttı ve haftayı bir sıra yükselerek, 9.sırada tamamladı.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 yendiği haftada, Galatasaray sahasında Antalyaspor’u 3-0’la geçerek, liderliğe yükseldi.

Haftayı 43 puanla tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci sırada yer alırken, 41 puanlı Fenerbahçe üçüncü, 40 puanlı Beşiktaş ise dördüncü sırada bulunuyor.

Ligde geride kalan 21 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 27 puanla 9.sırada yer alıyor.

Süper Lig’de 22.hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

16 Şubat Cuma

20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya Stadyumu)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor Futbol Kulübü (Yeni 4 Eylül Stadı)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

18 Şubat Pazar

13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)

13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı)

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

19 Şubat Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs Stadı)

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."