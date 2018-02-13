Süper Ligde 22. Hafta Programı
Spor Toto Süper Lig’de 22.hafta heyecanı yaşanacak. Ligin 22.haftasında karşılaşmalar 16, 17, 18 ve 19 Şubat’ta oynanacak.
Süper Lig’de 21.hafta geride kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak, puanını 27’ye çıkarttı ve haftayı bir sıra yükselerek, 9.sırada tamamladı.
Fenerbahçe’nin deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 yendiği haftada, Galatasaray sahasında Antalyaspor’u 3-0’la geçerek, liderliğe yükseldi.
Haftayı 43 puanla tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci sırada yer alırken, 41 puanlı Fenerbahçe üçüncü, 40 puanlı Beşiktaş ise dördüncü sırada bulunuyor.
Ligde geride kalan 21 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 27 puanla 9.sırada yer alıyor.
Süper Lig’de 22.hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
16 Şubat Cuma
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)
17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya Stadyumu)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor Futbol Kulübü (Yeni 4 Eylül Stadı)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
18 Şubat Pazar
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
19 Şubat Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs Stadı)
Yeni Malatya Gazetesi