Süper Ligde 24. Hafta Programı
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ligde son iki maçını kazanarak, puanını 34’e yükselten Evkur Yeni Malatyaspor, ligde üst üste zorlu karşılaşmalar oynayacak. Sarı kırmızılılar, ligin 25.haftasında 11 Mart Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda geride kalan iki haftada puan alamayan Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Spor Toto Süper Ligin 25.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:
9 Mart Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)
10 Mart Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül Stadı)
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı Stadı)
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
11 Mart Pazar
13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)
13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Stadı)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya Stadyumu)
19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom Stadı)
12 Mart Pazartesi
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar Stadyumu)
Yeni Malatya Gazetesi