Süper Ligde 5 Haftanın Programı Açıklandı

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de beş haftalık programı açıkladı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27.haftasında 31 Mart Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Ligin 28.haftasında 6 Nisan Cuma günü 20.0’da 3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, 29.haftada 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

Süper Lig’de 30.haftada 22 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılılar, 31.haftada ise 29 Nisan Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak.

Süper Lig’de 27.haftanın programı şöyle:

30 Mart Cuma

20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor/Yeni 4 Eylül Stadı

31 Mart Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği/Yeni Malatya Stadyumu

16.00 Antalyaspor-Bursaspor/Antalya Stadyumu

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor/Vodafone Park

1 Nisan Pazar

13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor/Osmanlı Stadı

13.30 Göztepe-Kasımpaşa/Bornova Stadı

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir/Spor Toto Akhisar Stadyumu

19.00 Galatasaray-Trabzonspor/Türk Telekom Stadı

2 Nisan Pazartesi

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe/Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi