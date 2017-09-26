Süper Ligde 7’nci Hafta
Süper Lig’de 7’nci haftada oynanacak olan karşılaşmaların programı açıklandı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşması 1 Ekim Pazar günü 14.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak.
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7’nci hafta karşılaşmaları 29, 30 Eylül ve 1 Ekim’de oynanacak. Maçların programı şöyle:
29 Eylül Cuma
20.00 Manisa 19 Mayıs Stadı Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe
30 Eylül Cumartesi
14.00 Osmanlı Stadı Osmanlıspor Futbol Kulübü-Kasımpaşa
14.00 Yeni 4 Eylül Stadı Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor
16.30 Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı Kayserispor-Bursaspor
19.30 Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Galatasaray-Kardemir Karabükspor
1 Ekim Pazar
14.00 Yeni Malatya Stadyumu Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor
16.30 Bahçeşehir Okulları Stadyumu Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği
19.30 Vodafone Park Beşiktaş-Trabzonspor
19.30 Bornova Stadı Göztepe-Medipol Başakşehir.
Yeni Malatya Gazetesi
defansa nereden başlıyoruz , top rakipteyken ne yapıyoruz ,top bizdeyken ne yapıyoruz,yenik durumda,galip durumda ne yapıyoruz maca başladıgmızda zatan bir puan alıyor olarak başlıyoruz bunu korumak için ne yapıyoruz, rakip takımın gucune göre hareket ediyor muyuz, oyunda dizilişi degiştire biliyor muyuz ,alan daralma ,capraz koşular yapıyor muyuz , rakip takımı oynatmamakta bir taktik mi,duran top organizasyonu yapıyor muyuz ,prese nezaman nerede başlıyoruz, kondisyonumuz ne durumda bu teknik sorunlar çözum bekliyor