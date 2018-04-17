Ampute Futbol 1.Lig 2.Grubunu lider tamamlayarak Süper Lige yükselen Malatya Büyükşehir Belediyespor’da büyük bir sevinç yaşanıyor.

Malatya’nın geçmişte Süper Lig’de iki takımı yer alırken, her iki takım da küme düşmüş ve biri kapanmıştı. Malatya Büyükşehir Belediyespor’un desteğiyle bu sezon 1.Lig’de yer alan ampute futbol takımı, grubunu zirvede tamamladı ve Ampute Futbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un Kulüp Başkanı Orhan Barman, Ampute Futbol Takımı’nın Süper Lige yükselmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Allah’ın izniyle biz bu işi bitirdik. Önümüzdeki yıl Süper Lig’de mücadele edeceğiz. Malatya spor ailesinin bizleri sürekli desteklemesini istiyoruz. Maçlarımız TRT’de yayınlanacak. Bu Malatya’mızın tanıtımına da büyük katkı sağlayacaktır. Takımımızın Süper Lige yükselmesinin en büyük mimarı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’dır. Bize büyük destekler verdiler” dedi.

Takım kaptanı Ali Seydi Yardımcı ise emeklerinin karşılığını en iyi şekilde aldıklarını ifade ederek, Süper Lige yükselmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yardımcı, sezon başından buyana en iyi şekilde mücadele ettiklerini belirterek, “Allah nasip etti şampiyon olduk. Çok sevinçliyiz. Beş senedir çıkmak istiyorduk, bugüne nasipmiş. Rabbim, emeklerimizi boşa çıkarmadı” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu da “Malatya Büyükşehir Belediyespor kulübümüz 13 branşta yaklaşık bin 300 lisanslı sporcuyla aslında Malatya amatör sporuna çok büyük katkılar sunuyor. 13 branştan bir tanesi olan ampute takımımız bizi mutlu eden bir galibiyetle Süper Lige terfi ettiler. Hem engellilerimiz hem de Malatya adına büyük bir başarıya imza attılar” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi