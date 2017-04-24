You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

“Süper Lige Çıkacağız”

“Süper Lige Çıkacağız”
  • 24.04.2017
  • 0

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un basın sözcüsü Erdal Gündüz, kalan haftalarda mağlubiyetleri telafi ederek, Süper Lige çıkacaklarını ifade etti.

Gündüz, ligin 29’ncu haftasında konuk oldukları Giresunspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak sahadan 1 puanla ayrıldıklarını kaydetti.

Ligde üst üste yaşadıkları puan kayıplarını telafi edeceklerini dile getiren Gündüz, “Giresunspor deplasmanında takımımız iyi mücadele etti. Çok stratejik maçlar oynadık. Pozisyonlarda yakaladık ancak karşılaşma 1-1 berabere bitti. Önümüzdeki haftalarda bu kayıpları telafi edeceğiz” dedi.

“AVANTAJIMIZ SÜRÜYOR”

Gündüz, Giresunspor maçında iyi oynadıklarını ancak 1 puanla yetindiklerini ifade ederek, aldıkları beraberliğe rağmen liderliklerini sürdürdüklerini anımsattı.

Evkur Yeni Malatyaspor olarak ligde avantajlarını sürdürdüklerini kaydeden Gündüz, “Lideriz ve avantajımız devam ediyor. Hedefimizde herhangi bir sapma yok. Mücadelemizi sürdürüp, Süper Lige çıkacağız” diye konuştu.

Gündüz, Giresunspor maçını geride bıraktıklarını önlerindeki Göztepe maçına odaklandıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Giresunspor karşılaşmasında puan veya puanlar almamız gerekiyordu ancak 1 puanla ayrıldık. Önümüzde zorlu bir Göztepe maçı var. Bu maça da en iyi şekilde çıkıp, puan veya puanlar alacağız. Önümüzdeki haftalarda toparlanıp mağlubiyetleri telafi etmek istiyoruz. Ligde kalan 5 haftada istediğimiz sonuçları alıp, hedefimize ulaşacağız.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

 

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."