TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un basın sözcüsü Erdal Gündüz, kalan haftalarda mağlubiyetleri telafi ederek, Süper Lige çıkacaklarını ifade etti.

Gündüz, ligin 29’ncu haftasında konuk oldukları Giresunspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak sahadan 1 puanla ayrıldıklarını kaydetti.

Ligde üst üste yaşadıkları puan kayıplarını telafi edeceklerini dile getiren Gündüz, “Giresunspor deplasmanında takımımız iyi mücadele etti. Çok stratejik maçlar oynadık. Pozisyonlarda yakaladık ancak karşılaşma 1-1 berabere bitti. Önümüzdeki haftalarda bu kayıpları telafi edeceğiz” dedi.

“AVANTAJIMIZ SÜRÜYOR”

Gündüz, Giresunspor maçında iyi oynadıklarını ancak 1 puanla yetindiklerini ifade ederek, aldıkları beraberliğe rağmen liderliklerini sürdürdüklerini anımsattı.

Evkur Yeni Malatyaspor olarak ligde avantajlarını sürdürdüklerini kaydeden Gündüz, “Lideriz ve avantajımız devam ediyor. Hedefimizde herhangi bir sapma yok. Mücadelemizi sürdürüp, Süper Lige çıkacağız” diye konuştu.

Gündüz, Giresunspor maçını geride bıraktıklarını önlerindeki Göztepe maçına odaklandıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Giresunspor karşılaşmasında puan veya puanlar almamız gerekiyordu ancak 1 puanla ayrıldık. Önümüzde zorlu bir Göztepe maçı var. Bu maça da en iyi şekilde çıkıp, puan veya puanlar alacağız. Önümüzdeki haftalarda toparlanıp mağlubiyetleri telafi etmek istiyoruz. Ligde kalan 5 haftada istediğimiz sonuçları alıp, hedefimize ulaşacağız.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi