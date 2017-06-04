Süper Lige Yükselen 3’üncü Takım Göztepe
TFF 1. Ligden Süper Lige yükselen 3’üncü takım, play-off finalinde normal süresi ve uzatması 1-1 biten karşılaşmada Eskişehirspor’a penaltılarda üstünlük sağlayan Göztepe oldu.
TFF 1. Ligi’ni 1. sırada tamamlayan Sivasspor ile 2. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor takımları doğrudan Süper Lige yükselirken, 3. sıradaki Eskişehirspor, 4. sıradaki Boluspor, 5. sıradaki Göztepe ve 6. sıradaki Giresunspor takımları, yükselecek 3’üncü takımın belirleneceği play-off maçlarına kalmıştı.
Play-Off’ta ilk maçlar 25 Mayıs günü oynanmış; Giresun’daki maçta Giresunspor:3- Eskişehirspor:3, İzmir’deki maçta Göztepe:2- Boluspor:0 skorları elde edilmişti.
İkinci maçlar, 29 Mayıs Pazartesi günü oynanmıştı. Eskişehir’deki maçta Eskişehirspor Giresunspor’u 1-0, Bolu’daki maçta da Göztepe Boluspor’u 2-0 yenmişler, bu sonuçlarla Eskişehirspor ve Göztepe takımları final oynama hakkını elde etmişlerdi.
Play-off finali Antalya’da oynandı. Karşılaşmanın 53. dakikasında Eskişehirspor Ofoedu ile 1-0 öne geçti. 90+4’te Göztepe Jahovic ile beraberliği sağladı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi, takımlar 15’er dakikalık iki uzatma devresinde eşitliği bozamadılar. Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Göztepe, süper lige yükselen 3’üncü takım oldu.
malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- iha
her zaman göztepe ile birlikte üst lige çıkıyoruz.
çok sevindik hayırlı olsun,eskişehir seyircisine lafımız yok ama oyuncularının her maçta yaptıkları çamurluklar heleki bizim maçtaki özellikle hürriyet ve semihin çirkinlikleri unutulmaz tüm maçlarında çamurluk yapıyorlar tıpkı dünkü maçta olduğu gibi,onun için tahminim diğer tüm takımların taraftarları göztepeyi tutup çok sevimişlerdir.bu arada malatyaspora kıytırık sebepten saha kapatması cezası veren federasyon herhalde bu maçtan sonra iki takıma bir sezon saha kapatma cezası verir herhalde.
çamurluk konusunda tarık çamdalı da unutma
Yeni Malatyaspor süper ligin 2017-2018 sezonunda 5 kez İstanbul, 2 kez Ankara, 2 kez Antalya ve sırasıyla 1 kez Sivas, Kayseri, Konya,Trabzon, Karabük, Bursa, Manisa, İzmir olmak üzere 11 şehire deplasmana gidecek.
Malatyalıların yoğun olarak yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir’de tam 8 maçta tribünlerdeki yerlerini alıp, takımlarının hasretini giderebilecekler.
Sarı kırmızılı ekip en yakın deplasman olarak 250 km uzaktaki Sivas’a, en uzak deplasman olarak ise 1200 km uzaklıktaki İzmir deplasmanına gidecek.
2017-2018 sezonunda süperlige ev sahipliği yapacak şehirlerden sadece Karabük ili Büyükşehir Belediyesi statüsünde değil 79 milyonluk ülke nüfusunun 37 milyonluk yaklaşık %47 lik kısmı süper ligi bulundukları şehirlerden takip edebilecek.
Malatya süper ligde takımı olan şehirler arasında bu lige en hasret şehir olarak görülüyor Malatya tam 11 yıl sonra süper lige ev sapliği yapacak.
Forma rengi olarak Yeni Malatyaspor Galatasaray Göztepe ve Kayserisporla birlikte süper ligin 4. Sarı-kırmızı forma renkli takımı olacak bu takımları formalarında yeşil-beyaz renkleri barındıran 3 takım Bursaspor, Konyaspor, Akhisar belediyespor ve kırmızı-beyaz renkli formaları bulunan 2 takım Antalyaspor ve Sivasspor takip edecek diğer renkler ise Beşiktaş siyah-beyaz, Fenerbahçe sarı-lacivert, Trabzonspor bordo-mavi, Başakşehir FK turuncu-lacivert,Gençlerbirliği kırmızı-siyah, Karabükspor kırmızı-lacivert, Alanyaspor turuncu-yeşil,Osmanlıspor eflatun-sarı, Kasımpaşa lacivert-beyaz
Her maçta Malatya’ya ceza veren TFF disiplin kurulu bekleyip görelim Antalya’da ki maçta sahaya atılan yabancı madde ve sis bombaları ile yanıcı maddelerden dolayı Eskişehir ve Göztepe’ye ne gibi yaptırım uygulayacak.Kupa finalinde Konya’yı es geçen TFF büyük olasılıkla Antalya’daki maçta olan olaylardan dolayı toplam 30 dakika maçın durmasına sebep olan takımlara ne gibi ceza verecek.Bence vermeyecek.Bunlardan biri Malatya olsaydı.Ligden ihraç bile ederlerdi.
Renkdaşımız kardeş Göztepe’yi tebrik ediyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif gecesi tekbirlerle Süper Lig’e çıktılar Antalya’da.. Aynen 16 yıl önce bir Mevlid Kandilinde Malatyasporumuzun tekbirlerle Süper Lig’e çıktıkları gibi. Allah sarı-kırmızılı takımı utandırmasın. Allah her iki sarı-kırmızılı takımı Süper Lig’de muvaffak ve muzaffer etsin inşaallah.
Göztepenin süper lige yükselmesine elbette sevindik.Ne var ki TRT tamemen yanlı bir naklen yayın yaparak sürekli Göztepe için “Şampiyon” kelimesini kullandı.Ne şampiyonu ligi 5.bitirdi ve play-Off sonucu süper lige yükselen 3. takım oldu.Malatyaspor aptallığına doymasın.Öncekii maçlardan birinde beraberlik yerine galip gelseydi.Asıl şampiyon Malatya olmuştu.Bu arada Malatya’ya gerek TFF gerekse TRT sürekli haksızlık yaptı.Malatya’ya bir kupa verildi.Kim izledi.TRT’nin umurunda mı.Biz uyumaya devam edelim.Biz e….olduktan sonra sırtımıza semer vuran çok olur.
Denizli büyük konuştu büyük lokma ye büyük konuşma demişler oh iyi oldu hoş geldin Göztepe
Yazmayı unuttum, çıkan olaylarda bakalım çok adil olan TFF ne ceza verecek her iki Takımada. Biz gelince ceza vermek için bahaneye bakıyorlar ya ….göreceğiz inşallah hep beraber…en az 3-4 maç olmalı..
Renkdaşımız Göztepespor u ve taraftarını tebrik ediyorum onlara süperligde başarılar dilerim
Bizim rengimiz SARI-SİYAH. Bırakalım şu ucuz renkleri ve aslımıza dönelim
aslımız zaten sarı kırmızıdır.renklerimizi kayısı dan almış bir takımız.eğer herhangi bir karşılaştırma yapmamızı istiyorsan malatyasporluyuz.yenisiyle falan işimiz olmaz.
Biraz okuyun, araştırın. Ha yok illa ben vazgeçmem özentilikten diyorsanız o sizin sorununuz!
https://www.google.com.tr/amp/malatyahaber.com/haber/malatyaspor-ve-f-c-barcelona/amp/
YENİ MALATYASPOR SARI-SİYAHTIR. Önceki MALATYASPORDA SARI-SİYAH olarak kurulmuştur, sonradan SARI-KIRMIZIYA döndürülmüştür. Eğer bu takım sadece SARI-KIRMIZIYA tekrar dönerse 5. kez renk değiştirmiş olacağız. Ayrıca renklerimizi kayısıdan almış olsaydık TURUNCU ve YEŞİL renklerini kullanırdık.
Malatyaspor’un kurulduğunda tescilli rengi sarı- kırmızıdır. Malatyaspor’u oluşturan amatör kulüpler arasında bu konuda sorun çıkınca, Malatya Beden Terbiyesi’nin forma renkleri olan sarı- siyah kullanılmaya başlanmış, 1983 yılında federasyon tescilli renkler konusunda uyarıda bulununca sarı- kırmızıya geçilmiştir. Mevzu budur. Malatyaspor resmen hiçbir zaman sarı- siyah olmamıştır.
Malatyaspor Sarı-Kırmızı olsun ona bir şey demiyoruz. Fakat Yeni Malatyaspor asıl Sarı-Siyah ve 3. renk olarak kırmızı eklendi. Biz kırmızı renklerine karşı değiliz, kırmızıda olsun. Demek istediğimiz sadece sarı-kırmızı olmasın sarı-siyahta olsun. Sarı-kırmızı isteyenlere saygı duyuyoruz fakat sarı-siyah isteyen büyük bir kesim var. Onlara da saygı duyulsun. KIRMIZI-SARI-SİYAH olsun herkesin istediği olsun.
Yılmaz hoca adına çok sevindim. Denizli ‘ye kapak oldu son hafta rakipleri tebrik bile etmeden ukala bir şekilde biz zaten çıkacağız biraz gecikecek gibi büyük laflar etti. Atalarımızı az dinleseymiş iyi olurdu…