Süper Lige Yükselen 3’üncü Takım Göztepe

TFF 1. Ligden Süper Lige yükselen 3’üncü takım, play-off finalinde normal süresi ve uzatması 1-1 biten karşılaşmada Eskişehirspor’a penaltılarda üstünlük sağlayan Göztepe oldu.

TFF 1. Ligi’ni 1. sırada tamamlayan Sivasspor ile 2. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor takımları doğrudan Süper Lige yükselirken, 3. sıradaki Eskişehirspor, 4. sıradaki Boluspor, 5. sıradaki Göztepe ve 6. sıradaki Giresunspor takımları, yükselecek 3’üncü takımın belirleneceği play-off maçlarına kalmıştı.

Play-Off’ta ilk maçlar 25 Mayıs günü oynanmış; Giresun’daki maçta Giresunspor:3- Eskişehirspor:3, İzmir’deki maçta Göztepe:2- Boluspor:0 skorları elde edilmişti.

İkinci maçlar, 29 Mayıs Pazartesi günü oynanmıştı. Eskişehir’deki maçta Eskişehirspor Giresunspor’u 1-0, Bolu’daki maçta da Göztepe Boluspor’u 2-0 yenmişler, bu sonuçlarla Eskişehirspor ve Göztepe takımları final oynama hakkını elde etmişlerdi.

Play-off finali Antalya’da oynandı. Karşılaşmanın 53. dakikasında Eskişehirspor Ofoedu ile 1-0 öne geçti. 90+4’te Göztepe Jahovic ile beraberliği sağladı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi, takımlar 15’er dakikalık iki uzatma devresinde eşitliği bozamadılar. Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Göztepe, süper lige yükselen 3’üncü takım oldu.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- iha