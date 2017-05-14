“Süper Ligi Hak Ettiler”

Boluspor’un teknik direktörü Fuat Çapa, Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Ligi hak ettiğini söyledi.

Anneler Günü’nü kutlayan Çapa, “Anneler Günü’nü unutmamak gerekiyor, herkesin Anneler Günü’nü kutluyorum. Onların hepimiz için ne kadar değerli olduğunu söylememe gerek yok. Herkesin annesi kendisine değerli ama ben annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum, ellerinden öpüyorum” dedi.

Çapa, iki takım adına da önemli bir karşılaşma oynandığını ifade ederek, şunları söyledi: “Bir tarafta şampiyonluğu bekleyen bir taraftar ve oyuncu grubu vardı. Diğer tarafta da Play-Off’u bekleyen bir takım ve taraftar gurubu vardı. Oyuna gayet iyi başladığımızı düşünüyorum. Oyuncularımız çok disiplinli oynadı. Karşılaşma beklediğimiz şekilde geçti. 1-1’dan sonra maçı bitirecek 2-3 net pozisyonumuz oldu ama maalesef değerlendiremedik. Haliyle diğer taraftan gelen skorla birlikte Malatya bazı riskler aldı. Onların almış olduğu riskleri biz değerlendiremedik. Diğer taraftan çok fazla şans vermeden, kaybetmiş olduğumuz duran toptan yemiş olduğumuz bir gol ve kaybetmiş olduğumuz 2 puan var.”

Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’u tebrik eden Çapa, “Canı gönülden Malatya’yı tebrik ediyorum. Çünkü sezon başından beri istikrarı hep korudular. 33 haftanın 24 haftasını lider olarak tamamladılar. Bu da onların şampiyonluğu hak ettiklerini gösteriyor. Bundan dolayı Malatyaspor’u, taraftarı, teknik ekibi, şehri tebrik ediyorum. Süper Lig hayırlı olsun, kendilerine başarılar diliyorum. Bizde önümüzdeki hafta sahamızda Manisaspor ile karşılaşacağız. O maçtan galip gelip, Süper Lig’e çıkabilecek üçüncü bir takım var, o takımda biz olmak istiyoruz” diye konuştu.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com