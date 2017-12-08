Süper Ligin İki Yenisi 9. Kez Karşı Karşıya

Süper Ligin 15.haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, saat 14.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig’e yeni çıkan iki sarı kırmızılı ekibin karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

Süper Ligin yeni ekipleri Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, 3 puan için karşı karşıya geliyor. Evkur Yeni Malatyaspor, 4 haftalık galibiyet hasretine son vermek, Göztepe ise deplasmanda yakaladığı iyi grafiği sürdürmek istiyor.

Daha önce aralarında 8 maç oynayan 2 ekip, süper ligde ilk kez karşı karşıya geliyor.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 4 haftada galip gelemezken, gol atma başarısı da gösteremedi. Sarı kırmızılılar, 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı. EYMS kendi sahasında 9 puan toplarken, misafiri Göztepe deplasman maçlarında 13 puan aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 14 haftada 268 topla en fazla hava topu kazanan takımı olurken, 850’de ikili mücadele kazandı.

Malatya ekibi, bu sezon ligde öne geçtiği maçlarda puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un iç saha maçlarında rakip filelere gönderdiği 8 golün 4’ünde Faslı Khalid Boutaib’in imzası var.

Lig’de 2 haftadır galip gelen İzmir ekibi Göztepe, daha önceki 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Süper Lig’de geride kalan 14 haftada 5 penaltı golüyle penaltıdan en fazla gol bulan takım İzmir ekibi Göztepe oldu.

Bu sezon attığı gollerle takımına en çok puan kazandıran oyuncu Göztepeli Adis Jahovic oldu. Gol krallığı yarışında iddialı olan Jahovic, 12 golle takımına 12 puan kazandırdı.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMALAR

Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe daha önce 8 karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4’ünü Göztepe, 2’sini ise Evkur Yeni Malatyaspor kazanırken, 2 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.

2.Lig

2010-2011 sezonu

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 0-1

Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

2013-2014 sezonu

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 3-2

Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

TFF 1. Lig

2015-2016 sezonu

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-3

Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

2016-2017 sezonu

Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-0.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi