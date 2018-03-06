Süper Ligin Yenileri Parmak Isırtıyor

Spor Toto Süper Lig’e geçtiğimiz sezon yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor’un performansları parmak ısırtıyor.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1.Lig’de mücadele eden Demir Grup Sivasspor şampiyon olarak, Evkur Yeni Malayaspor ise ikinci olarak Süper Lig’e yükselmişti. İzmir ekibi Göztepe ise Play-off karşılaşmaları sonunda adını Süper Lig’e yazdıran üçüncü ve son takın olmayı başardı.

2015-2016 sezonunda 16.sırada yer alan Demir Grup Sivasspor bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönerken, Evkur Yeni Malatyaspor 11 yıllık özlemi dindirdi. İzmir ekibi Göztepe ise 14 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Evkur Yeni Malatyaspor tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de geride kalan 24 haftada ortaya koyduğu performansla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sarı kırmızılılar, 24 haftada 34 puan toplarken, sahasında Galatasaray’ı 2-1, Trabzonspor’u ise 1-0 mağlup ederken, yine sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 24 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alırken, haftayı 9.dırada tamamladı.

Süper Lig’e bir yıllık aradan sonra yeniden yükselen Demir Grup Sivasspor ise 24 haftalık süreçte 37 puan topladı. Kırmızı beyazlılar, 24 haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 9’da mağlubiyet aldı. Demir Grup Sivasspor haftayı 6.sırada tamamladı.

Göztepe ise Süper Lig’de 24 haftalık bölümde 36 puan toplayarak, Evkur Yeni Malatyaspor’un bir sıra üzerinde 8.sırada yer aldı. İzmir ekibi 24 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik, 8’de mağlubiyet aldı.

Yeni Malatya Gazetesi