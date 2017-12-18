“Süper Oyun Süper Galibiyet”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, Güzel bir oyunla, Süper bir galibiyet aldık” dedi.

Süper Ligin 16.haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan Galatasaray karşılaşmasında günün en çalışkan isimlerinden Murat Yıldırım, galibiyetin gelmesinde büyük bir rol oynadı.

Orta alanda Aytaç Kara ve Okechukwu Godson Azubuike ile birlikte iyi işlere imza atan ve her geçen gün performansının üzerine koyarak yoluna devam eden Yıldırım, galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Yıldırım, Galatasaray karşısında taraftarların desteğiyle iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Güzel bir oyunla, süper bir galibiyet aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. 90 dakika boyunca hiç susmadılar ve muhteşem bir destek verdiler. Bu galibiyeti öncelikle taraftarlarımıza armağan ediyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi