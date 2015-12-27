Şüpheli Ölüm…
Malatya’da rahatsızlanarak hayatını kaybeden 32 yaşındaki şahsın ölümü şüpheli bulundu.
Edinilen bilgiye göre merkez ilçe Yeşilyurt’ta, Malatya-Darende karayolunun 13’üncü kilometresinde bir petrol istasyonunda rahatsızlanan Y.K (32), 112 ambulansıyla devlet hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şahsın ölümü şüpheli bulunurken, cenazenin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı kaydedildi.
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