Şüpheli Paket
Malatya’da şüpheli paket fünye ile patlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Dabakhane Mahallesi’nde bulunan bir otelin yanında meydana geldi. Kaldırım kenarında unutulan paketi fark eden çevre esnafı durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Bomba uzmanı robot yardımıyla imha düzeneği hazırlandıktan sonra, paket etkisiz hale getirildi.
Paketin içerisinden çöp ve gazete parçaları çıkarken, çevredekiler de rahat bir nefes aldı.
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