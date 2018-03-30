Şüpheli Serbest.. Otopsi Raporu Beklenecek
Malatya’da 4 katlı bir iş merkezinin son katındaki dairenin balkonundan düşerek ölen şahısla ilgili araştırma sırasında, aynı dairenin balkonunda sızmış halde bulunan ve olayla ilişkisi olabileceği gerekçesiyle şüpheli olarak gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Olay, 28 Mart Çarşamba’yı 29 Mart’a bağlayan gece yarısından sonra 00.30 sularında meydana gelmişti. Malatya merkez Dabakhane Mahallesi PTT arkası Halep Caddesi üzerindeki 4 katlı bir iş merkezinin 4. katındaki dairenin balkonundan 38 yaşındaki Ümit Berkeban adlı şahıs, düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak ölmüştü.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, dairenin kapalı kapısından içeri giremeyince, itfaiyeden yardım istemiş, şahsın düştüğü balkonda Ömür S. adlı şahıs da kendinden geçerek sızmış halde bulunmuştu. Bazı görgü tanıklarının, olaydan önce kavga gürültüleri geldiği yolundaki iddiaları üzerine aşırı alkollü olan Ömür S. gözaltına alınmış, olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu yolunda soruşturmaya başlanmıştı.
İfadesine başvurulan Ömür S.’nin serbest bırakıldığı, ölüm olayını aydınlatacak otopsi raporunun bekleneceği öğrenildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com