Şüpheli Serbest.. Otopsi Raporu Beklenecek

‘Koşabiliyorken Koş’ projesi tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da başladı. Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için...