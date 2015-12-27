Sür-Akut Kuruldu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde arama kurtarma ekibi kuruldu.

Doğanşehir Kaymakamlığı gözetimi ve denetiminde olan Sürgü Arama Kurtarma Ekibi (SÜR-AKUT) adı verilen kurtarma ekibi için Doğanşehir Kaymakamlığı ve SÜR-AKUT arasında işbirliği protokolü imzalandı. Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından ekibin ihtiyacı olan donanım, araç ve gereçler için çalışma başlatıldığı belirtildi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Sivil Savunma Uzmanı Ercan Yetkiner ve Sürgü İlköğretim Okulu Müdürü Gaffar Artuç’un öncülük ettiği çalışmaya Doğanşehir Kaymakamlığından destek geldi.

Doğanşehir Kaymakamı Cevdet Atay, protokol imzalama töreninde yaptığı açıklamada, Doğanşehir’de böyle bir ekibe ihtiyaç duyulduğunu belirtip, vatandaşı afetlere karşı bilinçlendirmek gerektiğini söyledi. Atay, “Malatya ilinin birinci derece deprem bölgesinde olması, Doğanşehir ilçemiz ve özellikle Sürgü beldemizin daha önce büyük bir depremi yaşaması nedeni ile trafik kazalarına anında müdahale edebilmesi için Sürgü kasabasına eğitimli, tecrübeli ve tam teçhizatlı bir ekip kurulması için bugün burada protokol imzaladık. Sürgü Arama Kurtarma Ekibi 12 kişiden kuruldu. Bu ekibin gerekli donanım, araç ve gereçleri için çalışmalara başladık” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Sivil Savunma Uzmanı Ercan Yetkiner ise yaptığı açıklamada, “Gerekli yasal prosedürler bitirildi. Sivil Savunma, ilk yardım, Dağcılık arama kurtarma ve yangın konularında eğitimleri acil malzeme ve teçhizatları tamamlandıktan sonra SÜR-AKUT olarak öncelik Sürgü Beldesinde ve Doğanşehir ilçemizde yakın il ve ilçelerimizde meydana gelebilecek olası afetlere birebir müdahale edebilecek bir ekip kuruldu. Bu ekip aynı zamanda bölgede olabilecek trafik kazalarına da müdahale edebilecek kapasitede olacaktır. Doğanşehir Kaymakamlığında yapılan protokol imzalama töreninde ekip personellerimize gönüllü görev kimliği hazırlandı ve Sayın Kaymakamımızın onayına müteakip dağıtımı yapıldı” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Doğanşehir Kaymakamlığı ve SÜR-AKUT arasında iş birliği protokolü imzalandı.