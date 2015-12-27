‘Süre Az, Odalara Uğrayın’

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarların Torba Yasası kapsamında getirilen düzenlemelerden mutlaka yararlanmalarını istedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Metin Sümer, MESOB’da düzenlenen toplantıda Torba Yasası kapsamında kurumlarını ilgilendiren düzenlemeleri esnaf odaları başkanlarına anlattı. Toplantıya MESOB Başkanı Şevket Keskin, Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, ile esnaf odaları başkanları katıldılar.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Cumhuriyet döneminin en kapsamlı, hem esnafa, hem çiftçiye, hem sanayiciye ve hem de tüccara büyük destekler getiren önemli bir yasa. Esnaf ve sanatkar odalarına uğramayan tüm mükellefleri odalarına uğramalarını tavsiye ediyoruz. Maliye ve Sosyal güvenlik Kurumu’na uğramalarını istiyoruz. Çünkü bu yasanın süresi çok az. Yasanın süresi bittiği taktirde, hem bugüne kadar olan borçları alınacak ve hem de yüksek faizle ödeyecekler. Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı üyelerimiz

bu süreyi geçirdikleri takdirde, verilen imkanlardan yararlanamayacaklardır. Herkes kurumlara uğrayıp, bir kayıtlarını gözden geçirsinler” dedi.

SGK İl Müdürü Metin Sümer, “Yasa 25 Şubat 2011 tarihinden beri yürürlükte. Herkes yapılandırma olarak algılanıyor.. Bizim bunların dışında herkesi ilgilendiren bir kurumuz. Son çıkan 611 sayılı yasa Cumhuriyet dönemimizin önemli destekler getiren çok kapsamlı bir düzenleme” dedi.

Sümer, prim borçlarının ödenmesi ile ilgili düzenlemelerden yararlanmak isteyenlerin mutlaka kurumlarına gelerek gerekli bilgiyi almalarını istedi. Sümer, yeni yapılandırmanın tanıtımı için toplantılara ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi.