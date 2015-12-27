Sürgün
Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2013
Yapımı :2013 – Türkiye
Tür : Dram
Yönetmen : Erol Özlevi
Oyuncular : Tolgahan Sayışman , Saadet Işıl Aksoy , Mahir Günşiray , Macit Sonkan , Ali İpin
Senaryo : Selin Tunç
Yapımcı : Türker İnanoğlu
Diğer Adı : Büyük Sürgün
Film Özeti
İstanbul’da Büyükadalı Rum zengin bir ailenin kızı olan Eleni ile faytoncunun oğlu Sedat’ın arasında çocukluk yıllarında başlayan imkansız aşk hikayesi ve onların gözünden, 16 Mart 1964 tarihli “sürgün” kararıyla yaşanan trajedi.
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