Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Sürgün

Sürgün
  • 27.12.2015
  • 0

Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2013

Yapımı :2013 – Türkiye

Tür : Dram

Yönetmen : Erol Özlevi

Oyuncular : Tolgahan Sayışman ,  Saadet Işıl Aksoy ,  Mahir Günşiray ,  Macit Sonkan ,  Ali İpin

Senaryo : Selin Tunç

Yapımcı : Türker İnanoğlu

Diğer Adı : Büyük Sürgün

Film Özeti

İstanbul’da Büyükadalı Rum zengin bir ailenin kızı olan Eleni ile faytoncunun oğlu Sedat’ın arasında çocukluk yıllarında başlayan imkansız aşk hikayesi ve onların gözünden, 16 Mart 1964 tarihli “sürgün” kararıyla yaşanan trajedi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."