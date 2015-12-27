Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2013

Yapımı :2013 – Türkiye

Tür : Dram

Yönetmen : Erol Özlevi

Oyuncular : Tolgahan Sayışman , Saadet Işıl Aksoy , Mahir Günşiray , Macit Sonkan , Ali İpin

Senaryo : Selin Tunç

Yapımcı : Türker İnanoğlu

Diğer Adı : Büyük Sürgün

Film Özeti

İstanbul’da Büyükadalı Rum zengin bir ailenin kızı olan Eleni ile faytoncunun oğlu Sedat’ın arasında çocukluk yıllarında başlayan imkansız aşk hikayesi ve onların gözünden, 16 Mart 1964 tarihli “sürgün” kararıyla yaşanan trajedi.