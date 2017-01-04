Suriye’de Malatyalı Bordo Bereli Astsubay Şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye El-Bab’da sürdürdüğü Fırat Kalkanı Operasyonu’na katılan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Malatya- Arapgirli Astsubay Hüsnü Bilgiç’in şehit olduğu bildirildi.

Ailesi Arapgir merkez Berenge Mahallesi’nde oturan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç’in şehit haberi, ilçede yaşayan ailesine verildi. Emekli öğretmen Fethi Bilgiç’in oğlu olduğu öğrenilen şehit astsubayla ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, twitter hesabında “Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehadet şerbeti içen Arapgirli hemşehrimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç kardeşimize rabbimden rahmet diliyorum. Aziz şehidimizin ailesi nezdinde milletimize başsağlığı ve sabr-ı cemil, yaralı askerlerimize de rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum.” mesajı yayınladı.

Şehidin sosyal medya hesabında geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki “Ansızın beliririz, ansızın gideriz..” ve “Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uğrunda verilecek can vardır” şeklinde paylaşımlarda bulunmuş olduğu bildirildi.

Bu arada, İhlas Haber Ajansı olayla ilgili olarak, Gaziantep’ten şu haberi geçti:

“Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El-Bab operasyonunda 1 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 134’üncü gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine yönelik saldırı yapıldı. Yaralanan 4 asker saldırı bölgesinden zırhlı ambulanslar Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaralı askerlerden biri kurtarılamadı. Yaralı askerlerden biri Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, diğer 2 yaralı asker ise Gaziantep’teki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın ardından Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı da helikopterle Gaziantep’e getirilen yaralı askerlerden birinin kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine geldi. Aksakallı’nın hastanedeki ziyarette yaralıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Kısa süren ziyaretin ardından Aksakallı hastaneden ayrıldı.”

Yaralı askerlerden birinin daha şehit olmasıyla, şehit sayısının 2’ye yükseldiği bildirildi.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- iha