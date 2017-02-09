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Malatya Haber -

Suriyeli Ailenin Oturduğu Evde Yangın

Suriyeli Ailenin Oturduğu Evde Yangın
  • 09.02.2017
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Malatya’da Suriyeli vatandaşların kaldığı 2 katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Şehitfevzi Mahallesi Sezgin Sokakta bulunan ve Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı kerpiç bir evde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiyeye bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluşurken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

iha

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