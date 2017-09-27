Suriyeli Göçmenlere İlaç Yardımı
Büyükşehir Belediyesi tarafından mültecilere 120 bin TL’lik daha ilaç yardımı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen ilaçlar, 150 koli içerisinde 3 bin 930 kutudan oluşuyor. Kalp, şeker, tansiyon, astım, bronşit gibi kronik hastalık ve kanser ilaçları ile çocuk mamalarından oluşan yardım, Suriyeli mültecilere ulaştırılacak.
İlaçlar, Suriye sınırındaki kamplara ulaştırılmak üzere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından İYİLİKDER Malatya Temsilciliği yetkililerine teslim edildi.
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Adamlara ilac bedava hastane bedava halen yardim ediliyor kendi vatandasin mağdur onları niye gormuyorsunuz asgari ucretle calis git doktora ilac yazilsin ilac yuzdesi muayane parası ver maasindan vergi kesilsin suriyeliler yesin icsin hersey beles bunlara adaletmi bu suriyeliler ulkemize bela oldular olacaklarda