“Suriyeli Muhacirlerimizin Yanındayız”

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu, 20 Nisan 571’de dünyaya gelen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘i doğum günün de anmak, onun ümmeti olmanın güzelliğini birlikte yaşamak ve Medine’ye hicret ettiğinde muhacir olan Kainat Efendisine kucak açan Ensar’ın ruhunu bir nebze olsun hissetmek amacıyla ilimizde misafir edilen Suriyeli aileleri ziyaret etti.

ZİYARETLERDE HÜZÜNLÜ ANLAR YAŞANDI

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Züleyha Türksoy ile Yürütme Kurulu üyelerinin katıldıkları ziyaret kapsamında ilk olarak dört çocuğuyla birlikte bir sitede hayatını sürdüren Necva isimli Suriye’li bir annenin evine misafir olundu. İnönü Üniversitesinde eğitim hayatını sürdüren Duhan isimli Suriye’li bir öğrencinin tercüman olarak yer aldığı ziyarette Başkan Türksoy ile Yürütme Kurulu üyeleri, anne Necva ile aile fertlerinden yerel yönetimler ve Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisinden beklentilerini ve taleplerini öğrenip, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Suriye’deki savaşın ardından Türkiye’ye sığınan diğer Suriye’li ailelerinin yönlendirmesi neticesinde yerleştikleri Malatya’da çok güzel ağırlandıklarını, oturdukları sitedeki vatandaşların kendilerine yardım ettiklerini ifade eden anne Necva, “ 4 yıldır Malatya’da yaşıyoruz ve gayet memnunuz. Eşim inşaat işlerinde çalışıyor, dört çocuğumuzla hayata tutunmaya çalışıyoruz. Komşularımız bize yardım ediyorlar. Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımıza ve diğer misafirlerimizin bizleri ziyaret etmeleri, sıkıntılarımızı sormaları, bize destek olmalarından gayet memnun kaldık. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

“EVİMİZ BOŞALTILACAK, SOKAK’TA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ”

Duygusal bir atmosferin yaşandığı bu ziyaretin ardından Kadın Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri, beş çocuğuyla birlikte yaşayan Galya isimli annenin evine misafir oldu. Babaları olmadığı için mahsun ve gariban bir şekilde hayatlarını sürdürdüklerini söyleyen anne Galya, şu anda yaşadıkları evin yerine inşaat yapılmak üzere verildiği için kendilerinin her an çıkarılacakları korkusu yaşadıklarını, düştükleri bu sıkıntılı konumdan dolayı üzüntülü olduklarını ifade etti.

Kızılay’ın iki aydır çeşitli yardımlarda bulunduğunu ancak bunun yeterli olmadığını belirten Anne Galya, “14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğum sanayide çok düşük ücretle çalışarak eve ekmek getiriyorlar ancak yaşları küçük olduğu için kaçak çalışma durumunda kalıyorlar ve az para alıyorlar. Komşularımız bize yardım ediyorlar ama evimizden bizleri çıkartacakları için endişeliyiz, sokakta kalmak istemiyoruz” diye konuştu.

“SIKINTILARIMIZ VAR AMA ŞÜKÜRLER OLSUN HAYATTAYIZ VE YAŞIYORUZ”

Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri son ziyaretlerini ise üç katlı bir binanın giriş katında yaşayan 13 nüfuslu bir aileye gerçekleştirdi. Anne, baba, biri erkek dört kız çocuk ile gelin ve beş torunun aynı çatı altında yaşadıkları evde hüzün dolu anlar yaşandı. Suriye’deki savaş nedeniyle kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan, tanıdıklarının yönlendirmesi ile Malatya’ya yerleşen aile fertlerinin bir çoğu Kayısı ve Tekstil Fabrikalarında çalışarak para kazanmaya çalışıyor.

Eşinin çalışmayacak durumda olduğu için kız ve erkek çocuklarının çalışarak eve baktıklarını söyleyen anne Hanife, “ Suriye’deki saldırılardan kaçıp buraya yerleştik, eşimin sağlık durumu çalışmaya elverişli olmadığı için diğer çocuklarımız fabrikalarda çalışarak bize bakıyorlar. Ancak çok geniş bir aile olduğumuz için gelen para yeterli olmuyor. Ancak buna şükürler olsun, hayattayız ve yaşıyoruz” dedi.

Anne Hanife, Peygamber Efendimizin doğum günü kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen ziyaretin sonunda salavat çektirirken, aynı ümmet olmanın mutluluğu yaşandı.

“SURİYE’Lİ MUHACİRLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Züleyha Türksoy, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Kutlu Doğum Haftası kutlamaları çerçevesinde Malatya’da hayatlarını sürdüren Suriye’li muhacirleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Kent Konseyinin toplumsal meselelere duyarlı bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Züleyha Türksoy, “Muhacirlerin en yücesi ve güzeli olan Fahri Kainat Efendimizi bu yılki doğum gününü onun bize bıraktığı güzel hasletlerle kentimizin misafiri olan Suriyeli Mülteci muhacirlere yaptığımız ziyaret ile bir nebze de olsa Ensar ruhuna duygudaşlık yaparak, manevi atmosferi yüksek olarak hissettik. Suriye’li muhacir kardeşlerimizi dinledik, salavat getirdik, dualar okuduk. Rabbim evlerinden yurtlarından olan kardeşlerimizin yardımcısı olsun. İslam Coğrafyasında acı ve zulümlerin sona ermesi için her gün dua ediyoruz. Cenab-ı Allah baskı ve zulüm altında olan kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Böylesine faydalı etkinlikler yapmamızda bize destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanımıza, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterimize ve diğer personellerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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