Suriyelilerden Kefenli Eylem

Malatya Şam Derneği üyeleri, Suriye’nin Madaya köyünde açlıktan ölümleri ve dünyanın buna sessiz kalmasını kefenli eylemle protesto etti.

Soykan Meydanı’nda toplanan Malatya Şam Derneği üyesi Suriyeli mülteciler, Suriye devletinin kuşatması altında olduğu için açlıktan ölümlerin yaşandığı Madaya köyündeki ölümlere karşı uluslararası camianın sessiz kalmasını protesto etti. Türkçe ve Arapça pankartlar açan protestocular, tekbirler getirdi. Grup adına açıklama yapan Yasir Bozkurt, dünyaya bir mesaj vermek için toplandıklarını belirtti.

Madaya’da insanların açlıktan öldüğüne dikkat çeken Bozkurt, gelişmiş ülkelerin buradaki içler acısı durum karşısında hiç ses çıkarmadığını ifade etti. Bozkurt, şunları söyledi:

“Biz Müslümanlar bir vücut gibi olmalıyız. Gözümüz Şam’da, kalbimiz Kudüs’te, vücudumuz Malatya’da vicdanımız Madaya, Guta ve tüm kuşatma altındaki mazlum coğrafyalarda. Allah’tan başka sığınacak kimsesi olmayan bu mazlumlar her gün bombardıman zulüm ve açlıktan ölüyorlar. 21. Yüzyılda insan haklarından dem vuran büyük devletler, çağdaş medeniyetler çıkarları söz konusu olunca nasıl da kör sağır dilsiz oluyorlar. 3 maymunu oynuyorlar. Paris’te insanlar ölünce ayağa kalkan dünya Suriye’ye neden bu kadar sessiz. Bizler Müslümanız. Komşumuz aç iken nasıl tok yatabiliriz. Bizler ziyafet sofralarının başında, sıcak yataklarımızda ömrümüzü tüketirken bunun hesabını hiç şüphesiz Allah’a vereceğiz. Müslüman kanı bu kadar mı ucuz. Nerede Ömerlerimiz Selahaddinlerimiz. Nerede Müslümanların yiğitlikleri, güçleri, izzetleri onurları? Zalime dur diyemezken kardeşlerimizin yanında olamamışken hiç değilse dualarımızda unutmayalım. Üzülmeyin gevşemeyin galip gelecek olan bizleriz.”

iha